В Минсельхозе Подмосковья обсудили планы развития местного кластера «Натурово»

На встрече с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Дмитрием Черепниным Александр Иванов рассказал о развитии высокотехнологичного производства по переработке плодоовощного сырья в Луховицком районе Московской области.

Проект стартовал в 2022 году, и в настоящее время «Натурово» уже поставляет готовую продукцию в торговые сети столицы и региона. Основной ассортимент, предлагаемый «Натурово» — варёные овощи, соленья, натуральные соки, морсы, компоты, лимоНаты.





Генеральный директор Агрофабрики «Натурово» подчеркнул, что уверенность в успешном развитии подмосковного кластера обусловлена не только экономическими расчетами, но и почти тридцатилетним производственным опытом работы в Калининградской области, эффективной системой менеджмента качества и управления персоналом на предприятии, высоким профессиональным уровнем специалистов компании.

«Натурово» также использует возможности логистического центра компании в Подмосковье для повышения надежности системы поставок сырья в Калининградскую область.



