Уникальное сочетание медицины Востока и Запада побеждает болезни

Даже критики рефлексотерапии согласны с тем, что лечебный эффект этого метода зависит от специалиста — врача, который проводит процедуру. В «Инь-Янь» на ул. Невского в Калининграде работает опытный врач-рефлексотерапевт, врачебный стаж 23 года, что позволяет Центру решать широкий круг медицинских проблем пациентов, которым медикаментозная терапия не приносит существенного облегчения, помогая избавиться от болей и тугоподвижности.

Скептики приписывают пользу от акупунктуры эффекту плацебо, но крупные исследования в ветеринарии показали уверенный клинический эффект у собак. У животных, которые не способны ожидать эффекта от иглоукалывания, были лучшие результаты при лечении заболеваний, когда оно сочеталось с рефлексотерапией.







Синергический эффект — взаимопомощь методов лечения для эффекта в квадрате

Спектр заболеваний, при которых иглорефлексотерапия способна помочь, шире списка противопоказаний против неё. Однако практически никогда рефлексотерапия не проводится изолированно, без использования других лечебных методик и процедур.

Иглоукалывание точечно влияет на болевую чувствительность, кровоток и лимфатическое дренирование очерченной области или органа тела. Это позволяет врачу направить действие лекарственного вещества строго в определенном направлении и снизить дозировку практически любого препарата, повысив его терапевтический эффект и при этом снизив побочные эффекты.

Благодаря этому свойству и минимальным собственным побочным эффектам рефлексотерапия практически во всем мире стала популярным и эффективным инструментом работы врача. Для ее применения необходимо длительное обучение специалистов. Пожалуй, только это затрудняет повсеместное применение рефлексотерапии.

Что лечит рефлексотерапия

Специалистам «Инь-Янь» поддаются в большинстве случаев такие состояния и заболевания, перед которыми отступили обычные фармакотерапия и физиотерапия.

В современном кабинете акупунктуры нашего Центра проводится лечение следующих заболеваний:

остеохондрозы

головные боли

невралгии

последствия ЧМТ

нарушения осанки

нейро-циркуляторные дистонии

контрактуры

сексуальные расстройства у мужчин и женщин

дискинезии желчных путей

язвенная болезнь

ожирение

заболевания ЛОР-органов

сбой менструального цикла

сахарный диабет II типа

гипертензии

парестезии

бесплодие

Это не весь спектр заболеваний, поддающихся лечению при опосредованном участии рефлексотерапии. Ни один из наших специалистов не приступит к терапии без поставленного клинического диагноза после определения неврологического статуса, сегментарной и рефлексодиагностики, иридодиагностики, внимательного изучения предшествующих данных обследования.

Противопоказания к рефлексотерапии

В каждом случае лечения необходимо посоветоваться с врачом. Иглоукалывание противопоказано при:

злокачественных заболеваниях

при острых инфаркте и инсульте

острых инфекционных заболеваниях

острых психических заболеваниях

в состоянии опьянения

Предварительная запись: 36-88-77, 8906217-9997

В центре регулярно проводятся акции на диагностику и лечение, есть система скидок.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.



