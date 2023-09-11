Дополнительный набор в МФЮА: ваш ребенок еще может стать студентом в этом году

До 26 сентября есть возможность поступить на высшее или среднее профессиональное образование, количество вакантных мест можно узнать по номеру +7 (4012) 95 69 89 или на сайте.

Калининградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА в 2023 году порадовал абитуриентов двукратным увеличением количества специальностей и направлений подготовки. Теперь в МФЮА можно получить московский диплом государственного образца по калининградским ценам по 25 специальностям высшего и среднего профессионального образования по очной, вечерней и заочной формам. Абитуриенты оценили предложение и не заставили себя ждать, документы начали подавать еще в апреле в рамках предварительного набора и продолжают до сих пор, но уже на дополнительный набор, который продлится до 26 сентября на все формы обучения!

Набор открыт на следующие специальности и направления подготовки:

Среднее профессиональное образование:

· 09.02.06 Сетевое и системное администрирование

· 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности АС

· 09.02.07 Информационные системы и программирование

· 21.02.19 Землеустройство

· 42.02.01 Реклама

· 43.02.16 Туризм и гостеприимство

· 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

· 38.02.03 Операционная деятельность в логистике

· 38.02.07 Банковское дело

· 40.02.01 Право и организация социального обеспечения

· 40.02.02 Правоохранительная деятельность

Высшее образование — бакалавриат:

· 38.03.04 Государственное и муниципальное управление

· 38.03.02 Менеджмент

· 40.03.01 Юриспруденция

· 42.03.01 Реклама и связи с общественностью

Высшее образование — специалитет:

· 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности

· 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

· 38.05.01 Экономическая безопасность

· 38.05.02 Таможенное дело

Высшее образование — магистратура:

· 38.04.04 Государственное и муниципальное управление

· 40.04.01 Юриспруденция

Хотим отметить, какие специальности были в лидерах, ведь до конца сентября еще можно успеть поступить на любую форму, это шанс не терять год и приступить к учебе сразу после оформления в приемной комиссии на ул. Ермака 3, каб. 103.

В лидерах единственная в области очная магистратура по направлению подготовки «Государственное и муниципальное направление», она позволяет продолжить обучение многочисленным выпускникам бакалавриата этого направления. А также абитуриенты, кто хочет получить высшее юридическое образование, высоко оценили «Правовое обеспечение национальной безопасности» и «Судебную и прокурорскую деятельность», ведь это – специалитет, в дипломе будет написано «Юрист». Специалитет позволяет сразу претендовать на высокие позиции, в отличие от бакалавриата по направлению подготовки «Юриспруденция», который требует полкчения диплома магистра.

Отметим, стоимость обучения в Калининградском филиале варьируется от 53 000 р. до 84 000 р. за год. Все специальности стоят одинаково, чтобы абитуриент выбирал по душе, а не цене. Есть система скидок от 20 до 70% баллов по разным основаниям: за высокие баллы по ЕГЭ, на параллельное обучение сразу на 2 специальностях, при переходе из колледжа МФЮА в университет МФЮА, скидки сотрудникам партнерских структур.

Как стать студентом МФЮА?

— подать документы

— подписать договор

— оплатить семестр или год

Документы принимаются:

— онлайн на сайте pk.mfua.ru

— лично на Ермака 3, кабинет 103

Приемная комиссия: тел. 95-69-89, эл. почта: Korovina.M@mfuа.ru. Не откладывайте, ваш ребенок еще может стать студентом в этом году!