Дополнительный набор в МФЮА: ваш ребенок еще может стать студентом в этом году

До 26 сентября есть возможность поступить на высшее или среднее профессиональное образование, количество вакантных мест можно узнать по номеру +7 (4012) 95 69 89 или на сайте.

Калининградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА в 2023 году порадовал абитуриентов двукратным увеличением количества специальностей и направлений подготовки. Теперь в МФЮА можно получить московский диплом государственного образца по калининградским ценам по 25 специальностям высшего и среднего профессионального образования по очной, вечерней и заочной формам. Абитуриенты оценили предложение и не заставили себя ждать, документы начали подавать еще в апреле в рамках предварительного набора и продолжают до сих пор, но уже на дополнительный набор, который продлится до 26 сентября на все формы обучения!


Набор открыт на следующие специальности и направления подготовки:

Среднее профессиональное образование:

·       09.02.06 Сетевое и системное администрирование
·       10.02.05 Обеспечение информационной безопасности АС
·       09.02.07 Информационные системы и программирование
·       21.02.19 Землеустройство
·       42.02.01 Реклама
·       43.02.16 Туризм и гостеприимство
·       38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
·       38.02.03 Операционная деятельность в логистике
·       38.02.07 Банковское дело
·       40.02.01 Право и организация социального обеспечения
·       40.02.02 Правоохранительная деятельность

Высшее образование — бакалавриат:

·       38.03.04 Государственное и муниципальное управление
·       38.03.02 Менеджмент
·       40.03.01 Юриспруденция
·       42.03.01 Реклама и связи с общественностью

Высшее образование — специалитет:

·       40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
·       40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность
·       38.05.01 Экономическая безопасность
·       38.05.02 Таможенное дело

Высшее образование — магистратура:

·       38.04.04 Государственное и муниципальное управление
·       40.04.01 Юриспруденция

 Хотим отметить, какие специальности были в лидерах, ведь до конца сентября еще можно успеть поступить на любую форму, это шанс не терять год и приступить к учебе сразу после оформления в приемной комиссии на ул. Ермака 3, каб. 103.

В лидерах единственная в области очная магистратура по направлению подготовки «Государственное и муниципальное направление», она позволяет продолжить обучение многочисленным выпускникам бакалавриата этого направления. А также абитуриенты, кто хочет получить высшее юридическое образование, высоко оценили «Правовое обеспечение национальной безопасности» и «Судебную и прокурорскую деятельность», ведь это – специалитет, в дипломе будет написано «Юрист». Специалитет позволяет сразу претендовать на высокие позиции, в отличие от бакалавриата по направлению подготовки «Юриспруденция», который требует полкчения диплома магистра.


Отметим, стоимость обучения в Калининградском филиале варьируется от 53 000 р. до 84 000 р. за год. Все специальности стоят одинаково, чтобы абитуриент выбирал по душе, а не цене. Есть система скидок от 20 до 70% баллов по разным основаниям: за высокие баллы по ЕГЭ, на параллельное обучение сразу на 2 специальностях, при переходе из колледжа МФЮА в университет МФЮА, скидки сотрудникам партнерских структур.

Как стать студентом МФЮА?

— подать документы
— подписать договор
— оплатить семестр или год
Документы принимаются:

— онлайн на сайте pk.mfua.ru
— лично на Ермака 3, кабинет 103

Приемная комиссия: тел. 95-69-89, эл. почта: Korovina.M@mfuа.ru. Не откладывайте, ваш ребенок еще может стать студентом в этом году!

Справка

Калининградский филиал АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА»

г. Калининград, ул. Ермака, 3, ор-р пересечение ул. Комсомольской и пр. Мира, вход со стороны пр-та Мира
+7 (4012) 95 69 89
+7 (906) 238-88-61
kaliningrad.mfua.ru
Вконтакте

Московский финансово-юридический университет (МФЮА) Калининградский филиал

г. Калининград, ул. Лейтенанта Яналова, 42Б
+7 (4012) 91-92-03
kg.mfua.ru
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