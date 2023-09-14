На острове им. Канта пройдут ежегодные «Янтарные выходные»

15-17 сентября на Острове им. Иммануила Канта пройдет традиционная ярмарка-выставка «Янтарные выходные». Мероприятие проводится под эгидой Минпромторга России при поддержке правительства Калининградской области и Янтарного промышленного кластера. Впервые «Янтарные выходные» прошли в 2019 году и теперь стали ежегодным событием. Ярмарка откроется в пятницу с 12:00 и будет работать до вечера воскресенья.

В этом году в мероприятии примут участие более 50-ти производителей и художников-мастеров. Планируется насыщенная культурно-развлекательная программа. Мастера, художники и производители готовят представить новые коллекции и уникальные авторские изделия.





В первый день помимо выступлений детских хоров школы им. Глиэра зрители увидят программу Ансамбля песни и пляски Балтийского флота: песни советских и российских композиторов, зажигательные морские пляски, народные танцы, произведения о военной службе.

Во второй день, 16-го сентября, гости мероприятия смогут насладиться джазовыми исполнениями лучших коллективов города, послушать выступления детского духового оркестра. День завершится авторскими выступлениями солистов областного музыкального театра.

Третий день посвящен фольклорным исполнениям: фолк-рок-группа «Дамрава» споет о ювелирном мастерстве и магии янтаря. В ярких песнях органично сплетаются морская романтика и балтийское фэнтези. Совсем недавно группа выпустила новый сингл «Ювелир», посвященный солнечному камню, песня будет представлена на «Янтарных выходных».

Завершится ярмарка авторским выступлением композитора, альтиста Лариона Дьякова под названием «Все краски янтаря». Вас ждет настоящая музыкальная магия, посвященная солнечному камню!





Все дни ярмарки-выставки будут работать площадка ювелирного дела — шатер производителей, площадка народно-художественных промыслов с содержательной программой мастер-классов по обработке янтаря, зона янтарной еды и сцена.

В программе реконструкции средневекового быта жителей калининградской земли. Можно будет увидеть собственными глазами, как обрабатывали янтарь в средние века, что можно делать с янтарем по старым способам обработки, поучаствовать в ковке, выделке кожи, ткачестве.

Выставка-продажа ювелирных изделий от лучших производителей Калининградской области разместится в шатре и ждет клиентов и ценителей янтаря и ювелирного дела. Представлены классические и авторские украшения с уникальным дизайном. Время работы шатра с 10:00 до 20:00.

У гостей ярмарки есть возможность не только посмотреть, приобрести, но и самим поучаствовать в создании изделий с янтарем. На площадке работает зона мастеров народно-художественных промыслов. У гостей Калининградской ассоциации мастеров и ремесленников будет уникальная возможность на практике познакомиться с богатой палитрой балтийских художественных ремёсел.

Керамика и гончарное дело, ткацкое и кожевенное ремесло, резьба в технике инталии, обработка янтаря, ковка, создание украшений и игрушек в различных техниках и многое-многое другое!

Приглашаем сразиться и в настольные тематические игры: Туми Иши (с японского Tumi Ishi — гора камней) — игра, которая придется по нраву и детям, и взрослым. Ее суть заключается в выстраивании сбалансированной пирамиды из неправильных деревянных многогранников. Хнефатафл — скандинавская настольная игра. Первые упоминания относятся к III веку н. э. Впоследствии викинги завезли её в Гренландию, Исландию, Уэльс, Британию, и Киевскую Русь.

Для всех желающих будет открыт мастер-класс «Создание сережек с янтарем» из разноцветных стеклянных и янтарных бусин, сережек и кулонов под руководством мастера. Будет представлена широкая цветовая гамма на выбор. Возраст 6+. Поощряется семейный формат — ребенок и мама могут сделать украшения в едином цвете и стиле.

Пройдет мастер-класс «Верховая набойка по ткани» от социально-исследовательского центра русской культуры «ЛетАвИца». Можно приходить и участвовать в мастер-классе со своей одеждой и любым своим текстилем, на который мастерица нанесет узоры.

Также вас ждут демонстрационные мастер-классы:

Резьба по янтарю;

Обработка янтаря в виброгалтовочном барабане;

Прядение на самопрялке.

И большим, и маленьким гостям выставки смогут окунуться в атмосферу средневековья, которую создали реконструкторы Калининградской области на поляне около центральной аллеи.

Рыцари в блестящих доспехах, выставка средневекового оружия, предметов быта — все это будет работать с пятницы по воскресенье для гостей мероприятия. Желающие научатся танцевать средневековый танец под старинную музыку. Участники ярмарки смогут сами попробовать нанести набойку, штампы на ткань, изготовить шнурочки-украшения с янтарем, примерить средневековые платья и провести в них фотосессию.

В средневековой кузнице гости могут попробовать ковать гвозди, пластины и кольчужные кольца с янтарем. В программе также средневековые настольные игры для детей и взрослых, мастер-класс по средневековой обработке янтаря. Для детей будет открыта уникальная площадка от клуба реконструкторов «Западная Башня»: бои на мягком оружии и активные игры.





Янтарная тема не обошла и еду. На нашем празднике предусмотрен чудесный янтарный стритфуд. Участники приготовили гостям меню, подчеркивающее нашу региональную кухню и янтарь. Будут представлены аутентичные блюда и их способы приготовления: медовуха, изготовленная по старинным рецептам, средневековый кофе, приготовленный по технологии тех времен, и многое другое.

Познавательную программу подготовил и знаменитый Калининградский музей янтаря. История возникновения янтаря как минерала, интересные факты о нем, фотовыставка, мастер-классы. Не упустите возможность узнать о янтаре больше!

Подробнее о программе и мероприятии можно узнать на сайте янтарныевыходные.рф

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