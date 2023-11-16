«Билайн» открыл продажи краткосрочных полисов КАСКО с кешбэком в 10%

Клиенты мобильного оператора получили возможность приобретать краткосрочные полисы КАСКО с 10% кешбэком на баланс. Запуск этой инновационной услуги стал возможен благодаря партнерству с InsurTech-провайдером Simble. Такое решение обеспечивает страховую защиту автомобиля независимо от того, кто виноват в его повреждении.

Новый продукт позволяет страховать свой автомобиль на одну поездку, на определенное количество километров или на время парковки. Оформить страховой полис с кешбэком 10% можно, пройдя по ссылке из раздела «Для вас» в мобильном приложении «билайна» на сайт партнера.

Эксклюзивным условием для клиентов «билайна» стал кешбэк в размере 10% от стоимости полиса, который возвращается на баланс мобильного телефона. Его можно потратить на дополнительные минуты и ГБ мобильного трафика, оформление подписок на стриминговые сервисы или оплату других услуг в мобильном приложении «билайна».

Минимальная стоимость полиса составляет всего 13 рублей. Эта услуга может стать особенно актуальной для автомобилистов в командировке или при движении по платным дорогам, когда длительность пути известна заранее.

«В эпоху цифровизации и изменения потребительских привычек „билайн“ стремится предлагать своим клиентам максимально гибкие и современные решения. Развивая сотрудничество с Simble, мы фокусируемся на предоставлении эксклюзивных условий с кешбэком для наших клиентов, потому что высоко ценим их лояльность. Краткосрочные страховые полисы отвечают сегодняшним реалиям динамичного ритма жизни современного человека. Теперь наши клиенты могут чувствовать себя более защищенными в любой ситуации на дороге», — комментирует директор по развитию нетелеком-продуктов и цифровых сервисов компании Иван Савкин.
«Мы рады расширить наше партнерство в телеком-секторе. Наш продукт спроектирован так, чтобы легко интегрироваться с различными платформами, будь то мобильные операторы, маркетплейсы или банковские приложения. Сотрудничество с „билайном“ — это большой прорыв, позволяющий предоставить нашу услугу для более чем 40 миллионов человек», — поделился директор по развитию Simble Василий Калужин.
18+. Услуги страхования оказывают ООО «Зетта Страхование» и САО «ВСК». Подробная информация об условиях предоставления услуги представлена на сайте партнера.
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