«Билайн бизнес» расширил линейку голосовых ассистентов

Сервис «Виртуальный оператор» помогает создавать сценарии коммуникаций разной сложности для повышения эффективности продаж и уровня клиентского сервиса[1].

«Билайн бизнес» запустил новый продукт в линейке голосовых ассиcтентов — сервис «Виртуальный оператор». С помощью удобного интерфейса интернет-магазины, медицинские клиники, финансовые организации, службы доставки и представители других отраслей смогут автоматизировать голосовые коммуникации с клиентами.

Объём мирового рынка речевой аналитики растёт ежегодно на 15,6% и к 2028 году достигнет 5,6 млрд долларов[2]. Технологичные решения для автоматизации голосовых коммуникаций становятся всё более востребованными, т.к. они помогают бизнесу увеличить охват маркетинговых и информационных кампаний, повысить конверсию в продажи и лояльность клиентов, снизить затраты на контакт-центры1.

До недавнего времени в «билайн бизнес» было два варианта голосовых ассистентов. Первый — «Голосовые кампании» на платформе телеком API (B2S-платформе), где можно настроить простые исходящие коммуникации. Например, если нужно подтвердить заказ или узнать, интересна ли клиенту рекламная акция. Второй вариант — голосовой ассистент с использованием технологий больших данных, который разрабатывается «под ключ» для конкретного заказчика.


С августа 2023 года линейку «билайн бизнес» дополнил платформенный сервис «Виртуальный оператор». Решение объединило простую настройку сценариев коммуникаций и синтез речи.

В сервисе «Виртуальный оператор» можно создать сценарии коммуникации разной степени сложности — через удобный конструктор или обратившись в службу поддержки «билайн бизнес». Например, «Виртуальный оператор» может помочь записаться к врачу: уточнить необходимого специалиста, выбрать клинику, дату и время в онлайн-режиме[3]. Вся информация о записи может передаваться в CRM-систему (систему взаимодействия с клиентами) компании-заказчика[4].

Если в сценарии используются переменные данные: например, нужно обращаться к клиенту по имени, называть номер заказа и его статус в режиме реального времени — «Виртуальный оператор» применяет технологии синтеза речи. В этом случае общие фразы озвучиваются с помощью предзаписанного голоса диктора, а переменные — с помощью синтезированной речи, которая создаётся на основе оригинала. Можно выбрать голос, который уже доступен на платформе, или записать свой голос бренда.

«Виртуальный оператор» может быть предоставлен в облаке (модель «ПО как услуга — SaaS») или установлен внутри информационного контура компании-заказчика (модель «лицензирование локального приложения — On-Premise»).

«Мы подробно исследуем клиентские кейсы и стараемся предложить оптимальный набор сервисов „билайн бизнес“, исходя из нашей экспертизы. Расширенная линейка автоматизированных голосовых продуктов помогает подобрать вариант для задач разной сложности с учётом необходимой функциональности и доступной для клиента стоимости услуг. Для дальнейшего развития сервиса планируем в ближайшее время интегрировать его в нашу Облачную АТС», — комментирует Полина Проворова, руководитель по развитию продуктов на основе речевых технологий ПАО «ВымпелКом».

[1] Эффективность и изменение показателей рассчитаны на основе данных, предоставленных заказчиками «билайн» по результатам оказания услуг. Сведения носят информационно-справочный характер, «билайн» не гарантирует достижение указанных результатов.

[2] По оценке компании MordorIntelligence

[3] «Билайн» не производит анализ аудиозаписей самостоятельно, обработка осуществляется с использованием программного обеспечения компании партнёра. Оценка категорий данных не осуществляется. Заказчик гарантирует, что анализ аудиозаписей не противоречит законодательству РФ и осуществляется только при наличии у заказчика правовых оснований на соответствующую обработку.

[4] Заказчик самостоятельно определяет содержание CRM данных, гарантирует, что они получены на законных основаниях и их использование не нарушает права третьих лиц.

Справка

Билайн салон связи

г. Калининград, ул. Багратиона, 91
kaliningrad.beeline.ru

Билайн офис

г. Калининград, ул. Гайдара, 119
kaliningrad.beeline.ru

Билайн точка продаж

г. Калининград, ул. Горького, 2, ТРЦ «Эпицентр»
kaliningrad.beeline.ru

Билайн точка продаж

г. Калининград, ул. Горького, 2, м-н «Бомба», ТРЦ «Эпицентр»
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