Объявлен старт продаж: квартиры на побережье Балтийского моря

ГК «Зеленый Город» начала строительство 5-этажного 4-секционного многоквартирного жилого дома в городе Пионерском Калининградской области по адресу: ул. Комсомольская, 19.

Развивающийся город-курорт и морской порт — Пионерский — привлекателен и интересен с точки зрения приобретения жилья. Вся необходимая инфраструктура находится в шаговой доступности. Мягкая зима и комфортная для купания и загара температура в летний период, воздух, насыщенный морской свежестью, сосновый бор на побережье, масса зеленых насаждений, многочисленные памятники создают неповторимую атмосферу в городе.

Широкий и чистый пляж в Пионерском претендует на получение «Голубого флага».


Если вы решили приобрести недвижимость на побережье, мы поможем осуществить вашу мечту. Жизнь у моря имеет массу преимуществ — это и активный отдых на побережье, и польза для здоровья, и выгодная инвестиция! Сдача объекта планируется в 2026 году. Прямая продажа от застройщика по ДДУ в соответствии с 214 ФЗ.

Мы поможем определиться с выбором квартиры, сопроводим сделку купли-продажи на всех этапах. Надежность и безопасность сделки гарантированы.
В нашем доме:

  • 1-комнатных квартир — 72 шт.,
  • 2-комнатных квартир — 25 шт.,
  • нежилых помещений (кладовых) — 93 шт.
Планировки на любой вкус. Высота потолков в квартирах составляет 2,7 м в чистоте. На 1-этажах дома располагаются специально оборудованные колясочные для хранения велосипедов и колясок. Имеется лифт.


Отделка квартир — серый ключ: штукатурка поверхностей стен, стяжка под покрытие полов. Оконные блоки — ПВХ, двухкамерный стеклопакет. Устанавливается двухконтурный газовый котел и радиаторы.

Все строительные материалы сертифицированы и безопасны для здоровья. Во дворе предусмотрена организация всех нормативных площадок и автостоянки согласно требованиям градостроительного плана.

Подробности уточняйте в отделе продаж ГК «Зеленый Город» по телефонам: +7 (4012) 52-21-70, +7 (921) 710-21—70, info@group-zg.com.
Застройщик. ООО «Специализированный застройщик «ЖК Резиденция». Проектная декларация по ссылке.

Справка

Зеленый Город группа компаний

г. Калининград, ул. Богатырская, 35, оф. 3
+7 (4012) 52 21 70
+7 921 710 21 70
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