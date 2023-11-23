Объявлен старт продаж: квартиры на побережье Балтийского моря

ГК «Зеленый Город» начала строительство 5-этажного 4-секционного многоквартирного жилого дома в городе Пионерском Калининградской области по адресу: ул. Комсомольская, 19.
Развивающийся город-курорт и морской порт — Пионерский — привлекателен и интересен с точки зрения приобретения жилья. Вся необходимая инфраструктура находится в шаговой доступности. Мягкая зима и комфортная для купания и загара температура в летний период, воздух, насыщенный морской свежестью, сосновый бор на побережье, масса зеленых насаждений, многочисленные памятники создают неповторимую атмосферу в городе.
Широкий и чистый пляж в Пионерском претендует на получение «Голубого флага».
Если вы решили приобрести недвижимость на побережье, мы поможем осуществить вашу мечту. Жизнь у моря имеет массу преимуществ — это и активный отдых на побережье, и польза для здоровья, и выгодная инвестиция! Сдача объекта планируется в 2026 году. Прямая продажа от застройщика по ДДУ в соответствии с 214 ФЗ.
Мы поможем определиться с выбором квартиры, сопроводим сделку купли-продажи на всех этапах. Надежность и безопасность сделки гарантированы.
В нашем доме:
- 1-комнатных квартир — 72 шт.,
- 2-комнатных квартир — 25 шт.,
- нежилых помещений (кладовых) — 93 шт.
Отделка квартир — серый ключ: штукатурка поверхностей стен, стяжка под покрытие полов. Оконные блоки — ПВХ, двухкамерный стеклопакет. Устанавливается двухконтурный газовый котел и радиаторы.
Все строительные материалы сертифицированы и безопасны для здоровья. Во дворе предусмотрена организация всех нормативных площадок и автостоянки согласно требованиям градостроительного плана.
Подробности уточняйте в отделе продаж ГК «Зеленый Город» по телефонам:
Застройщик. ООО «Специализированный застройщик «ЖК Резиденция». Проектная декларация по ссылке.