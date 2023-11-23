Объявлен старт продаж: квартиры на побережье Балтийского моря

ГК «Зеленый Город» начала строительство 5-этажного 4-секционного многоквартирного жилого дома в городе Пионерском Калининградской области по адресу: ул. Комсомольская, 19.

Развивающийся город-курорт и морской порт — Пионерский — привлекателен и интересен с точки зрения приобретения жилья. Вся необходимая инфраструктура находится в шаговой доступности. Мягкая зима и комфортная для купания и загара температура в летний период, воздух, насыщенный морской свежестью, сосновый бор на побережье, масса зеленых насаждений, многочисленные памятники создают неповторимую атмосферу в городе.

Широкий и чистый пляж в Пионерском претендует на получение «Голубого флага».





Если вы решили приобрести недвижимость на побережье, мы поможем осуществить вашу мечту. Жизнь у моря имеет массу преимуществ — это и активный отдых на побережье, и польза для здоровья, и выгодная инвестиция! Сдача объекта планируется в 2026 году. Прямая продажа от застройщика по ДДУ в соответствии с 214 ФЗ.

Мы поможем определиться с выбором квартиры, сопроводим сделку купли-продажи на всех этапах. Надежность и безопасность сделки гарантированы.

В нашем доме:

1-комнатных квартир — 72 шт.,

2-комнатных квартир — 25 шт.,

нежилых помещений (кладовых) — 93 шт.

Планировки на любой вкус. Высота потолков в квартирах составляет 2,7 м в чистоте. На 1-этажах дома располагаются специально оборудованные колясочные для хранения велосипедов и колясок. Имеется лифт.





Отделка квартир — серый ключ: штукатурка поверхностей стен, стяжка под покрытие полов. Оконные блоки — ПВХ, двухкамерный стеклопакет. Устанавливается двухконтурный газовый котел и радиаторы.

Все строительные материалы сертифицированы и безопасны для здоровья. Во дворе предусмотрена организация всех нормативных площадок и автостоянки согласно требованиям градостроительного плана.