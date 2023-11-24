В Калининграде пройдет digital-конференция для маркетологов и предпринимателей

«МТС Маркетолог» продолжает серию образовательных и деловых мероприятий и 30 ноября проведёт бесплатную конференцию «Маркетолог в городе: Калининград».

Эксперты в рекламе и представители местных брендов обсудят, как продвинуть бизнес на маркетплейсах и правильно выстраивать коммуникацию с покупателями, как использовать нейросети в дизайне и маркетинге, как стоит использовать СМИ в продвижении бизнеса.

На конференции выступят представители «МТС Маркетолога», OZON, компаний Nordic Spa и Molinialife, медиагруппы «Западная пресса», а также опытные предприниматели и блогеры.


«Мы видим запрос малого и среднего бизнеса региона на новые эффективные форматы взаимодействия с клиентами. В условиях ограниченных ресурсов сделать выбор становится сложнее из-за стремительного развития рекламных технологий. Наша образовательная конференция в формате многочасового интенсива объединяет глубокую экспертизу МТС и опыт известных предпринимателей. Ведущие эксперты отрасли помогут разобраться во всех тонкостях современных digital-сервисов и на реальных примерах покажут, как они работают», — отметила директор МТС в Калининградской области Анна Хлевтова.
В финале мероприятия пройдёт традиционный speed-дейтинг, где каждый участник сможет получить 5-минутную консультацию у экспертов.

Мероприятие состоится 30 ноября в 14.00 в кинотеатре «Заря» (пр-т. Мира, 41/43). Конференция пройдет в двух форматах — офлайн и онлайн. 

Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте.

Все зарегистрированные участники получат запись эфира, презентации спикеров и промокод на скидку в 3 000 ₽ для запуска таргетированной SMS или MMS-рассылки в МТС Маркетологе.



*speed-дейтинг – быстрые свидания, digital-сервисов – цифровые сервисы
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