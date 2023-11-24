«Черная пятница» в «билайне»: время удивительных скидок

Не упустите свой шанс на выгодные покупки в преддверии праздников — в «билайне» до 30 ноября идет «Черная пятница». Клиенты компании могут приобрести смартфоны с выгодой до 35 000 рублей в комплекте с опцией «Рубли на связь по акции» и аксессуаром, а также воспользоваться уникальными скидками на широкий ассортимент устройств в наших офисах продаж и интернет-магазине.

В акции участвуют товары от известных брендов, таких как Samsung, Infinix, TECNO, Xiaomi, JBL, POCO и др. «Черная пятница» от «билайна» — это разнообразие выбора смартфонов и планшетов, беспроводных наушников, чехлов, защитных стекол и устройств для умного дома.

Полный список товаров, услуг, устройств и аксессуаров доступен по ссылке. Здесь вы даже сможете найти подписку на сервис «билайн тв» со скидкой 60% в рамках предложения «Попкорн».

Как воспользоваться специальным предложением?

— заходите в интернет-магазин «билайна» и изучите скидки на различные гаджеты и аксессуары;
— выбирайте понравившиеся товары и добавляйте их в корзину, скидка применится автоматически;
— наслаждайтесь покупками и новыми возможностями, которые они принесут!

Акция проводится до 30.11.2023 г. на территории РФ, где есть покрытие сети «билайна», в собственных офисах продаж и обслуживания и до 26.11.2023 г. в интернет-магазине. Полные условия и другие подробности акции доступны по ссылке.

Порадуйте себя и своих близких выгодными покупками вместе с «билайном»!

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Справка

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г. Калининград, ул. Багратиона, 91
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Билайн офис

г. Калининград, ул. Гайдара, 119
kaliningrad.beeline.ru

Билайн точка продаж

г. Калининград, ул. Горького, 2, ТРЦ «Эпицентр»
kaliningrad.beeline.ru

Билайн точка продаж

г. Калининград, ул. Горького, 2, м-н «Бомба», ТРЦ «Эпицентр»
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