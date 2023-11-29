Калининградские молодые предприниматели объединяются под эгидой Росмолодёжи

Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) в рамках трека «Росмолодёжь.Бизнес» реализует Всероссийскую программу по развитию молодёжного предпринимательства. Для вовлечения предприимчивой молодёжи из 65 пилотных регионов в программу в каждом из них создаётся региональное сообщество. Лидером Калининградской области является Никита Лавров — руководитель компании «Хермон Групп», предоставляющей услуги в сфере информационных технологий.

Региональные лидеры федерального Клуба молодых предпринимателей «Росмолодёжь.Бизнес» открывают для молодёжи области новые возможности для развития, вовлекая её в проекты программы. Будущие, начинающие и действующие предприниматели вступают в Клуб, становятся бизнес-наставниками молодёжи, выступают спикерами на крупных международных площадках, взаимодействуют с крупным бизнесом, участвуют в международных проектах в странах СНГ. Также молодые предприниматели включаются в спецпроекты как амбассадоры Клуба, например, в прошедшем Российском Ресторанном Фестивале приняли участие более 900 лучших ресторанов из 52 городов России, львиная доля которых — бизнесы молодёжи. Кроме того, они также включаются в состав делегаций на международные мероприятия: Петербургский международный экономический форум, Невский международный экологический конгресс, Российская энергетическая неделя и многие другие.

«Сегодня общее количество резидентов Клуба молодых предпринимателей „Росмолодёжь.Бизнес“ насчитывает свыше 5,5 тысяч человек из 89 регионов России, в 65 пилотных регионах уже есть свои лидеры, которые ведут предприимчивую молодёжь к реализации их инициатив. В рамках Клуба по всей стране прошло свыше 100 встреч, что говорит о высокой заинтересованности молодёжи на местах в открытии своего дела. Кроме того, с 21 ноября по 3 декабря резиденты предпринимательского сообщества со всей страны смогут стать частью масштабного Всероссийского фестиваля молодёжного предпринимательства „Бизнес молодых“, который пройдёт в Москве на площадке Международной выставки-форума „Россия“ на ВДНХ», — сказал советник руководителя Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Олег Макаров.





Клуб молодых предпринимателей — это сообщество, миссия которого вдохновлять молодежь делать бизнес в России, брать ответственность за себя, за свое окружение, за свой регион и будущее страны, объединять сильных в сообщество для совместного роста.

Среди проектов, которые помогают молодёжи Калиниградской области развивать предпринимательские компетенции, повышать уровень финансовой грамотности, а также запускать своё дело, — «День с предпринимателем», «Инвестиционные сессии», «Бизнес.Поколение», «Мастерская наставников» и другие. Региональный лидер Клуба Калиниградской области Никита Лавров говорит о том, что в регионе открыты все возможности для того, чтобы заняться предпринимательством: «Уже сегодня наше региональное сообщество активно растёт и развивается. В первую очередь, конечно, за счёт резидентов с действующим бизнесом. Однако мы хотим вовлекать и будущих предпринимателей, которые стремятся остаться и развиваться здесь. У нас очень большое поле для старта своего дела: и сфера услуг, и социальное предпринимательство, и креативные индустрии. Малый и средний бизнес закрывает ряд важнейших экономических и социальных задач в регионе. Мы отвечаем на запросы и боли потребителей, создаем дополнительные рабочие места, повышаем конкуренцию. В Клубе создана уникальная система поддержки, помимо этого, регулярные встречи с органами власти дают возможность напрямую задавать волнующие вопросы. Приятно, что резидентов сообщества всегда зовут на крупные экономические форумы, что дает хороший импульс для саморазвития».

Благодаря взаимодействию с опытными предпринимателями и государством молодые предприниматели региона смогут вывести своё дело на качественно новый уровень развития. А объединение в крупное региональное предпринимательское сообщество даст новый импульс для масштабирования.

Для справки. Всероссийская программа по развитию молодёжного предпринимательства реализуется согласно п.15 Плана мероприятий Долгосрочной программы содействия занятости молодёжи на период до 2030 года, утверждённой распоряжением Правительства РФ.

Фото — «Росмолодёжь.Бизнес»