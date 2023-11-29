Завод «Автотор» объявляет набор сотрудников на новые производственные проекты

В связи с освоением новых проектов выпуска автомобилей, в том числе на электрическом двигателе, а также созданием кластера заводов по производству автокомпонентов на предприятиях «Автотор» в Калининградской области создаются новые рабочие места.

В современных условиях важным фактором успеха любой компании, реализующей свою деятельность по мировым стандартам, наряду с экономической эффективностью является высокая степень социальной ответственности. Осознавая это, «Автотор» предоставляет своим работникам максимальный уровень социальных гарантий, реализует крупномасштабные социальные проекты как на предприятии, так и в целом в регионе присутствия – в Калининградской области.