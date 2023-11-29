Завод «Автотор» объявляет набор сотрудников на новые производственные проекты

В связи с освоением новых проектов выпуска автомобилей, в том числе на электрическом двигателе, а также созданием кластера заводов по производству автокомпонентов на предприятиях «Автотор» в Калининградской области создаются новые рабочие места.

В современных условиях важным фактором успеха любой компании, реализующей свою деятельность по мировым стандартам, наряду с экономической эффективностью является высокая степень социальной ответственности. Осознавая это, «Автотор» предоставляет своим работникам максимальный уровень социальных гарантий, реализует крупномасштабные социальные проекты как на предприятии, так и в целом в регионе присутствия – в Калининградской области.


Компания является признанным лидером в сфере социальной ответственности в самом западном регионе России и ведёт целенаправленную политику по осуществлению инвестиций в социальное развитие, повышение кадрового потенциала, что обеспечивает устойчивость предприятия, способность отвечать на актуальные вызовы времени, позволяет добиваться достижения самых амбициозных задач.

Несмотря на сложности, связанные с влиянием внешней среды, «Автотор» последовательно осуществляет масштабную программу корпоративной социальной ответственности, обеспечивая стабильно высокий уровень социальной поддержки трудового коллектива, не только выполняя в полном объёме все обязательства перед работниками в рамках коллективных договоров, но и предлагая новые инициативы и проекты в сфере социальной ответственности предприятия.

В числе важнейших направлений социальной политики компания видит поддержку благоприятной рабочей атмосферы, достойных условий труда, социального и духовного благополучия коллектива.


Условия работы на предприятиях «Автотора» - оформление в соответствии с ТК РФ; сменный график (2/2, пятидневка); выплата зарплаты два раза в месяц;
На сегодняшний день на предприятиях компании действует свыше 20 социальных программ, в том числе:

  • доставка служебным транспортом из муниципалитетов региона;
  • льготы по санаторно-курортному лечению;
  • льготное питание;
  • субсидирование процентов по ипотеке;
  • выплата единовременного пособия женщинам, вышедшим на работу по окончании отпуска по уходу за ребенком;
  • выплата единовременного пособия одному из родителей при рождении 3-го ребенка и следующих детей;
  • выплата работникам единовременного пособия к Дню знаний на каждого ребенка, обучающегося в школе;
  • установление стипендий детям работников, обучающимся в вузах, с 3-го курса дневного обучения;
  • материальная помощь при приеме на работу демобилизованных из вооруженных сил, выпускников профессиональных лицеев и колледжей, молодых специалистов;
  • выплата к юбилейным датам по случаю дней рождений работников.

Перед началом работы обязательно проводится обучение. Работникам предоставлена возможность карьерного роста. 

Обращаться в отдел кадров: г. Калининград, ул. Магнитогорская, д. 4 (проезд: автобусы № 5, 8, 32, м/такси № 92). Справки по тел.: 59-00-33, 59-01-44. E-mail: lukaninatv@kld.avtotor.ru


Справка

АВТОТОР производственная компания

г. Калининград, ул. Магнитогорская, 4
+7 (4012) 59 00 02
www.avtotor.ru
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