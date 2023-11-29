Завод «Автотор» объявляет набор сотрудников на новые производственные проекты

В связи с освоением новых проектов выпуска автомобилей, в том числе на электрическом двигателе, а также созданием кластера заводов по производству автокомпонентов на предприятиях «Автотор» в Калининградской области создаются новые рабочие места.
В современных условиях важным фактором успеха любой компании, реализующей свою деятельность по мировым стандартам, наряду с экономической эффективностью является высокая степень социальной ответственности. Осознавая это, «Автотор» предоставляет своим работникам максимальный уровень социальных гарантий, реализует крупномасштабные социальные проекты как на предприятии, так и в целом в регионе присутствия – в Калининградской области.
Компания является признанным лидером в сфере социальной ответственности в самом западном регионе России и ведёт целенаправленную политику по осуществлению инвестиций в социальное развитие, повышение кадрового потенциала, что обеспечивает устойчивость предприятия, способность отвечать на актуальные вызовы времени, позволяет добиваться достижения самых амбициозных задач.
Несмотря на сложности, связанные с влиянием внешней среды, «Автотор» последовательно осуществляет масштабную программу корпоративной социальной ответственности, обеспечивая стабильно высокий уровень социальной поддержки трудового коллектива, не только выполняя в полном объёме все обязательства перед работниками в рамках коллективных договоров, но и предлагая новые инициативы и проекты в сфере социальной ответственности предприятия.
В числе важнейших направлений социальной политики компания видит поддержку благоприятной рабочей атмосферы, достойных условий труда, социального и духовного благополучия коллектива.
Условия работы на предприятиях «Автотора» - оформление в соответствии с ТК РФ; сменный график (2/2, пятидневка); выплата зарплаты два раза в месяц;
На сегодняшний день на предприятиях компании действует свыше 20 социальных программ, в том числе:
- доставка служебным транспортом из муниципалитетов региона;
- льготы по санаторно-курортному лечению;
- льготное питание;
- субсидирование процентов по ипотеке;
- выплата единовременного пособия женщинам, вышедшим на работу по окончании отпуска по уходу за ребенком;
- выплата единовременного пособия одному из родителей при рождении 3-го ребенка и следующих детей;
- выплата работникам единовременного пособия к Дню знаний на каждого ребенка, обучающегося в школе;
- установление стипендий детям работников, обучающимся в вузах, с 3-го курса дневного обучения;
- материальная помощь при приеме на работу демобилизованных из вооруженных сил, выпускников профессиональных лицеев и колледжей, молодых специалистов;
- выплата к юбилейным датам по случаю дней рождений работников.
Перед началом работы обязательно проводится обучение. Работникам предоставлена возможность карьерного роста.
Обращаться в отдел кадров: г. Калининград, ул. Магнитогорская, д. 4 (проезд: автобусы № 5, 8, 32, м/такси № 92). Справки по тел.: 59-00-33, 59-01-44. E-mail: lukaninatv@kld.avtotor.ru