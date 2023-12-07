В посёлке Муромское прошёл хакатон по робототехнике KD Hack—2023

В эти выходные в Интеллектуально-образовательном центре «АтмосферА» в посёлке Муромском прошёл хакатон по робототехнике KDHack 2023. Организатором соревнования выступило КРОО «Образование» при поддержке Министерства цифровых технологий и связи, а также Ассоциации директоров образовательных учреждений.
За два дня и одну ночь беспрерывной деятельности участники разработали концепции решения задач, поставленных перед ними Администрацией города Калининграда, Росатомом и ОКБ «Факел». Кейсы «Умная парковка», «Передача информации с космического аппарата на Землю» и «Контроль муниципальной кабельной инфраструктуры» были успешно реализованы!
Упорный труд, грамотное распределение времени и сил, мотивация, а также помощь менторов и экспертов позволили ребятам расширить грани своих возможностей! Все участники хакатона получили бесценный опыт и пополнили копилку знаний. 6+