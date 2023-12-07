В посёлке Муромское прошёл хакатон по робототехнике KD Hack—2023

В эти выходные в Интеллектуально-образовательном центре «АтмосферА» в посёлке Муромском прошёл хакатон по робототехнике KDHack 2023. Организатором соревнования выступило КРОО «Образование» при поддержке Министерства цифровых технологий и связи, а также Ассоциации директоров образовательных учреждений.

За два дня и одну ночь беспрерывной деятельности участники разработали концепции решения задач, поставленных перед ними Администрацией города Калининграда, Росатомом и ОКБ «Факел». Кейсы «Умная парковка», «Передача информации с космического аппарата на Землю» и «Контроль муниципальной кабельной инфраструктуры» были успешно реализованы!

Экспертное жюри, состоящее из профессионалов в области роботехники, министра цифровых технологий и связи Калининградской области Левана Шотаевича Дараселии и других почётных гостей, высоко оценило работы участников и выявило победителей: 1 место заняла команда «Check up» с кейсом «Умная парковка», на 2 строке расположились «Робо-тяги» и их вариант решения проблемы «Контроля муниципальной кабельной системы», а завершили тройку лидеров «Братишки» — кейс «Передача информации с космического корабля на Землю».

Упорный труд, грамотное распределение времени и сил, мотивация, а также помощь менторов и экспертов позволили ребятам расширить грани своих возможностей! Все участники хакатона получили бесценный опыт и пополнили копилку знаний. 6+

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