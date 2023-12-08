«Билайн бизнес» и ГК «Сервис-Телеком» автоматизировали расчёты за электроэнергию

Почему недостаточно просто собирать данные с «умных» счётчиков и что нужно учесть при настройке системы для объектов по всей России.

С начала 1990-х годов большинство вышек, на которых размещается оборудование для сотовой связи, принадлежали мобильным операторам. Но сегодня рынок инфраструктуры связи изменился: опорами владеют специализированные компании, а мобильные операторы лишь арендуют места для своих базовых станций.

Одним из лидеров этого рынка является Группа компаний «Сервис-Телеком». Под ее управлением находится более 20 000 сооружений связи по всей стране. Услугами компании пользуются операторы «большой четвёрки», включая ПАО «ВымпелКом» (бренд «билайн»), и региональные телеком-компании. Для эффективного управления инфраструктурой «Сервис-Телеком» необходимо постоянно контролировать потребление электроэнергии на каждом объекте. С решением этой задачи компании помогает M2M-решение (решение на основе технологий межмашинного взаимодействия) «Энергоменеджмент» от «билайн бизнес».

Задача со «звёздочкой»

Обычно бизнес отслеживает потребление электроэнергии с помощью автоматических систем коммерческого учёта электроэнергии (АСКУЭ). Такие решения помогают снизить издержки на электроснабжение за счёт выбора оптимальной тарифной категории и упростить процесс предоставления данных в сбытовую компанию. Как правило, АСКУЭ рассчитаны на сеть из нескольких десятков или сотен приборов учёта. Этого вполне достаточно для производственных предприятий, но кратно масштабировать стандартную систему сложно.

Перед командами стояла задача не только внедрить автоматизированную информационно-измерительную систему коммерческого учёта электроэнергии объектов с перспективой дальнейшего расширения, но и облегчить процесс взаиморасчётов заказчика с многочисленными контрагентами. С одной стороны, «Сервис-Телеком» взаимодействует с несколькими сотнями гарантирующих поставщиков электроэнергии, с другой — с арендаторами, которые должны возмещать стоимость ресурсов, потребляемых базовыми станциями. Всего в расчётах участвуют около 200 поставщиков электроэнергии. И для каждой стороны процесс должен быть максимально прозрачным и удобным.

«Для нас было важно, чтобы команда партнёра понимала специфику сетевой инфраструктуры, особенностей оборудования и была готова решать нестандартные задачи. Например, в каждом регионе нашего присутствия есть несколько гарантирующих поставщиков электроэнергии, и все они периодически проводят корректировку тарифов. При этом нет единого стандарта публикации обновлений или обмена данными, поэтому создать автоматизированное решение для актуализации информации и взаиморасчётов — действительно задача со “звёздочкой”», — отметил Николай Нифонтов, директор по эксплуатации Группы компаний «Сервис-Телеком».

Сервис «от А до Я» с гарантией

Решение «Энергоменеджмент» от «билайн бизнес» включает услугу по cбору, передаче и хранения данных с приборов учета электроэнергии и предоставление доступа к функционалу программного обеспечения для учёта данных с приборов и расчета стоимости за электрическую энергию. В комплексный продукт входят также приборы учёта, контроллеры устройств сбора и передачи данных (УСПД). Услуги связи по передаче данных предоставляются по отдельному договору, как и работы по монтажу и обслуживанию приборов учёта.

Для компании «Сервис-Телеком» специалисты «билайн бизнес» подключили приборы учёта, настроили сбор и передачу данных с высоким процентом опроса приборов (в среднем до 97% по данным компании «Сервис-Телеком») и своевременную доставку информации в АСКУЭ каждые полчаса. Также команда обеспечила все дальнейшие сервисные работы, гарантийные обязательства и взаимодействие с гарантирующими поставщиками электроэнергии.

«Мы помогаем клиенту добиться экономии за счёт использования выгодного тарифа на электроэнергию. Объекты, на которых установлены приборы учёта, имеют привязку по геопозиции и относятся к конкретному гарантирующему поставщику. Наша система собирает сведения о тарифах с сайтов сбытовых компаний, и в соответствии с ними рассчитывает стоимость электроэнергии», — поясняет Максим Павлов, руководитель службы по продуктам интернета вещей ПАО «ВымпелКом».

Ещё одна важная функция системы АСКУЭ от «билайн бизнес» — мониторинг работоспособности оборудования, установленного на объектах башенной инфраструктуры. Неполадки на базовой станции мобильного оператора не всегда можно выявить с помощью внешнего осмотра. Но если, например, оборудование будет обесточено, произойдёт авария или просядет напряжение сети, это обязательно отразится в системе АСКУЭ, и «Сервис-Телеком» сможет направить специалистов для решения вопроса.

Изменения внутри и снаружи

На реализацию проекта обеим командам потребовалось всего четыре месяца. За это время была создана отдельная инфраструктура для клиента, а также разработаны и внедрены технологические и бизнес-процессы по подключению новых точек.

«Использование продукта «Энергоменеджмент» от «билайн бизнес» позволило нам значительно сократить нагрузку на штатных специалистов, своевременно получать данные с приборов учёта и облегчить работу с гарантирующими поставщиками. По нашим оценкам, при реализации аналогичного проекта собственными силами потребовалось бы 6-12 месяцев и дополнительный штат из 10-15 сотрудников для работы с собственной системой АСКУЭ и дополнительные ресурсы на поддержание системы», — добавляет Николай Нифонтов, директор по эксплуатации «Сервис-Телеком».

СМАРТ-энергетика является актуальным и востребованным направлением для развития телеком-отрасли в мире, а энергосервисные услуги становятся неотъемлемой частью общего пакета сервисов, предоставляемых башенными компаниями.

«В современной экономике энергоресурсы играют не меньшую роль, чем финансы. Эффективное управление их потреблением крайне актуальный вопрос в энергоёмких секторах, например, в производственном или добывающем. Сокращая или оптимизируя потребление энергоресурсов, бизнес может получить преимущество на высококонкурентных рынках за счёт возможности управлять себестоимостью конечного продукта. Мы продолжим совершенствовать наши продукты, направленные на возможности повышения энергоэффективности и развитие концепции «бережливого производства», — комментирует Максим Зайков, исполнительный вице-президент по корпоративному бизнесу ПАО «ВымпелКом».

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