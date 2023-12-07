В Светлогорске прошел Кубок губернатора по шахматам

«Кубок губернатора Калининградской области» по быстрым шахматам прошел в Светлогорске 3 декабря. В нем приняли участие 100 шахматистов от десяти до 85 лет.

В отеле «Универсал» собрались сильнейшие представители региона. Специальным гостем соревнований стал международный мастер из Москвы, многократный призер юношеских соревнований — двукратный чемпион России, чемпион Европы и мира, олимпийский чемпион в составе юношеской сборной РФ — Константин Никологорский.

«Мероприятие было организовано при поддержке правительства Калининградской области в лице Антона Андреевича Алиханова, за это от лица Федерации и от себя лично хочу поблагодарить Антона Андреевича, — отметил президент Федерации шахмат Калининградской области, депутат регионального Законодательного собрания Алексей Мартынец (на фото). — Наш губернатор сам занимается спортом и уделяет особое внимание его развитию на территории Калининградской области».

Турнир включал девять туров с временным контролем 10+5. Призовой фонд предусмотрели не только для опытных шахматистов, но и для молодых участников и ветеранов.

Победителем турнира стал Влад Шереметьев, набравший восемь очков из девяти возможных. На втором месте — Леонид Горин, на третьем — Вячеслав Красовский. Константин Никологорский делил четвёртое место с семью очками. Определение мест производилось по дополнительным коэффициентам.

Победу в детской лиге одержал Егор Ендальцев, второе место занял Иван Буря, третье — Михаил Нефёдов. Первое место среди женщин — у Мари Аванян, «серебро» — у Зои Чумакиной, «бронза» — у Дарьи Вороновой. Среди ветеранов особенно отличились 85-летний Эдуард Кузин (первое место), Виктор Башилов (второе место), Кельдимурат Булгаров (третье место).

Все призеры получили специальные награды в виде шахматных фигур, выполненных из чистого дерева. Кубки победителей весили внушительно — до двух килограммов. Без подарка никто не остался — каждый участник уехал с соревнований с памятным знаком «Кубка Губернатора».

Турнир проводился под руководством судьи всероссийской категории Андрея Лосева. Ему ассистировали Алексей Садохин и Александр Салеев.

«Очень отрадно, что в последние годы у коммерческих предприятий повышенная социальная ответственность, я благодарю генерального директора кондитерской фабрики „Стимул“ Вартаняна Михаила Георгиевича за активное участие в развитии шахматного спорта на территории нашей области. Спасибо всем, кто принял участие в кубке, новых вам побед и достижений!» — сказал в напутствие участникам турнира Алексей Мартынец.



