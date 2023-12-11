Колоссальный опыт: устраним причину болевого синдрома и последствия коронавируса

Зачастую резкий сбой со здоровьем приходит очень внезапно, может появиться резкая боль или подскочить давление, иногда случаются приступы удушья, может заклинить позвоночник или сустав, мучает головокружение, иногда с тошнотой, могут происходить сбои в работе сердца и сосудов, а также других органов, внезапно происходят приступы аллергии и прочие состояния.

Многие калининградцы, да и гости нашего города и области уже знают на собственном опыте, что универсальную помощь при таких состояниях оказывает с достойным результатом комплексная восточная рефлексотерапия, которую в совершенстве применяют и развивают уже более 20 лет в Центре Восточной рефлексотерапии и медицинского массажа «Инь-Янь».



Это филиал сети медицинских центров, существующих в России с 1996 года. Уровень рефлексотерапии здесь непрерывно совершенствуется и осуществляется на высшем медицинском уровне по оригинальным Восточным методикам.

Также последние годы в данном медучреждении успешно проводится комплексное решение проблем со здоровьем, которые возникают у пациентов после перенесенного COVID-19, будь то нарушение вкуса и обоняния, неправильная работа нервной и дыхательной систем, психические сбои, снижение работоспособности и многое другое. И опыт в реабилитации этих состояний уже просто огромен.

После обращения к доктору здесь вам в кратчайший срок поставят грамотный клинический диагноз и подберут индивидуальную программу терапии с учётом всех ваших особенностей.

Работа с пациентом нацелена только на положительный результат. За более чем 20 лет работы мы помогли десяткам тысяч пациентов.

Вся деятельность лицензирована.

Убедительная просьба заранее позаботиться о записи к специалисту по телефонам:
8(4012) 36-88-77 и 8906-217-9997.



Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Справка

Инь-Янь Филиал Дальневосточного центра рефлексотерапии и медицинского массажа

г. Калининград, ул. Александра Невского, 11-15
+7 (4012) 36 88 77
+7 (906) 217 99 97
177
Реклама. ООО «Инь-Янь». ИНН 2721056275
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