АгроПарк «Шаакен» приглашает на гастрозавтрак «Создание рождественского венка»

Приближается самый волшебный праздник, и АгроПарк «Шаакен» подготовил новогодний мастер-класс «Рождественский венок». Вы создадите украшение для дома своими руками и насладитесь творческим процессом в уютной атмосфере.

FAV51gk7fcQ.jpgВ стоимость уже включены материалы для создания венка и гастрономический завтрак от шеф-повара АгроПарка «Шаакен»:

• Бокал праздничного напитка
• Скрэмбл с икрой
• Салат с курицей и вялеными томатами

Стоимость: 1500₽ / чел.

Если вы планируете приехать с детьми, сообщите нам заранее: для детей предусмотрена другая программа, детское меню и скидка 30%

Для записи пишите в телеграм @Shaakenpark_adm или звоните по номеру +7 (921) 102-96-83.

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Справка

АгроПарк - Шаакен Парковый комплекс

Гурьевский р-н, пос. Некрасово
+7 (921) 102-96-83
shaakenpark.ru
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