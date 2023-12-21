АгроПарк «Шаакен» приглашает на гастрозавтрак «Создание рождественского венка»

Приближается самый волшебный праздник, и АгроПарк «Шаакен» подготовил новогодний мастер-класс «Рождественский венок». Вы создадите украшение для дома своими руками и насладитесь творческим процессом в уютной атмосфере.

В стоимость уже включены материалы для создания венка и гастрономический завтрак от шеф-повара АгроПарка «Шаакен»:• Бокал праздничного напитка• Скрэмбл с икрой• Салат с курицей и вялеными томатамиСтоимость: 1500₽ / чел.Если вы планируете приехать с детьми, сообщите нам заранее: для детей предусмотрена другая программа, детское меню и скидка 30%

Для записи пишите в телеграм @Shaakenpark_adm или звоните по номеру +7 (921) 102-96-83.

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