«Аскар»: Haval М6 — большой кроссовер по цене маленького седана

В октябре стартовали продажи надёжного и практичного кроссовера Haval M6, преимущества которого сразу полюбились жителям Калининграда и области.

Кроссовер оснащается 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 143 л. с. с максимальным крутящим моментом в 202 Н·м, в единственной комплектации и трёх цветах — белом, чёрном и сером.





А в преддверии Нового года в автоцентре «Аскар» действует специальное предложение на покупку Haval M6:

Базовая стоимость модели составляет 2 079 000 руб. за версию с 6-ступенчатой механической коробкой передач и 2 199 000 руб. — с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Указанные цены включают НДС. Кредит: первый год платим вместе*.

И по традиции: три покупателя, озвучившие при оформлении покупки менеджеру промокод «Новый Калининград», получат приятный бонус в размере 50 000, 25 000 и 10 000 руб. на покупку дополнительного оборудования!





Запишитесь на тест-драйв! Оцените невероятную вместимость и комфорт Haval M6!

Haval M6 — доступный семейный автомобиль, который отвечает требованиям безопасности, комфорта и имеет оптимальное технологическое оснащение. В автомобиле доступны автоматический климат-контроль, круиз-контроль, камера заднего вида с парковочными сенсорами, большой мультимедийный экран, светодиодная оптика, системы помощи при экстренном торможении, на подъёме и спуске, которые обеспечивают уверенность за рулём при любых сценариях вождения. Рельефная решётка радиатора вместе со светодиодными фарами создаёт стильный облик, а массивный корпус с выраженными колёсными арками отражает решительный характер модели.

Haval M6 отлично подойдёт тем, кто ценит комфорт и любит путешествовать: вместительный багажник позволит взять всё необходимое в дорогу, а просторный задний ряд подойдёт для больших компаний. Салон автомобиля предлагает ряд практичных решений: мягкую внутреннюю обивку дверей, широкий центральный подлокотник с отделением для мелочей, парящую центральную консоль для экономии пространства и отличную шумоизоляцию. Оптимальное оснащение, современный дизайн, впечатляющая вместительность и доступная стоимость наделяют эту модель высокой конкурентоспособностью в своём сегменте.

Весь декабрь работаем до 21:00Калининград, Московский пр-т, 258Тел. 555-550

* Предложение по тарифному плану «Simple Haval Direct M6» распространяется на новые автомобили бренда Haval модели М6. Диапазон полной стоимости потребительского кредита (ПСК) в % годовых составляет от 7,9 до 13,69%. Процентная ставка по кредиту — 7,9% годовых при первоначальном взносе от 60 до 90% от стоимости автомобиля, либо процентная ставка по кредиту 9,99% годовых при первоначальном взносе от 40 до 59% от стоимости автомобиля, либо процентная ставка по кредиту 13,69% годовых при первоначальном взносе от 10 до 39% от стоимости автомобиля. Срок кредита — 12 месяцев с возможностью пролонгации на 48 месяцев. Тариф с остаточным платежом, остаточный платёж составляет от 5 до 85% от стоимости автомобиля и зависит от размера первоначального взноса. Сумма кредита — от 100 000 до 12 000 000 руб. Обеспечение по кредиту — залог приобретаемого автомобиля. Страхование по каско Haval Insurance. Условия по кредиту и тарифы могут быть изменены банком в одностороннем порядке. Требования к заёмщику уточняйте на сайте банка www.rosbank.ru. Банк вправе отказать в выдаче автокредита.

Предложение действует с 01.12.2023 по 31.12.2023.

Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Haval. Предложение носит информационный характер, не является публичной офертой.

Кредит предоставляется ПАО «Росбанк», ИНН 7730060164, ОГРН 1027739460737, место нахождения: г. Москва; адрес: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 19, этаж 13. Генеральная лицензия Банка России №2272 от 28.01.2015 года.

Услуга страхования оказывается: Страховое акционерное общество «ВСК», AO «АльфаСтрахование».

