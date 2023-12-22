Скорость мобильного интернета «билайн» выросла на 30% в Калининграде

Скорость 4G/LTE* «билайна» в Калининграде увеличилась на 30% после проведенных на сети работ в период с сентября по октябрь 2023 года. Мобильный интернет оператора ускорился благодаря перераспределению частот, используемых в стандартах связи 2G и 3G**, в пользу 4G.

Процесс расширения частотного диапазона можно сравнить с расширением дороги. Чтобы избежать возможных заторов в часы пик, необходимо иметь как можно больше полос движения. Поэтому «билайн» «взял» частоты у 2G и 3G и «отдал» их 4G. Это позволило увеличить пропускную способность сети. Таким образом, интернет-трафик получил возможность «передвигаться» быстрее и свободнее.





Увеличение скорости мобильного интернета особенно важно для такого популярного у туристов города, как Калининград. Делиться эмоциями в соцсетях от посещения Куршской косы, фотографиями Кафедрального собора или роликами из Рыбной деревни станет удобнее после расширения емкости сети.

Директор Калининградского отделения «билайн» Наталья Чухлеба: «Ежегодно Калининград принимает сотни тысяч туристов. Им важно, чтобы интернет-соединение в городе было быстрым и устойчивым, особенно в ответственные для путешествия моменты. Например, когда мы прокладываем маршрут, звоним родным по видеосвязи или делимся в соцсетях фотографиями на фоне красиво украшенных к Новому году зданий. Конечно же, увеличение скорости мобильного интернета в первую очередь могли оценить местные жители. После расширения емкости сети еще больше абонентов „билайн“ могут одновременно смотреть видео, слушать музыку и играть в онлайн-игры. Мы также продолжаем работу над качеством связи в области. Так, в ноябре этого года наш высокоскоростной интернет стал доступен в населенных пунктах, где проживает менее 500 человек. Это поселки Заливное, Подлипово, Краснолесье, Подгорное, Куликово».

* 4 Джи/ЛТЕ — связь четвертого поколения.

** 2 Джи/3 Джи — связь второго и третьего поколений.

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