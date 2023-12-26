Все ваши мечты сбудутся: Максим Ченгаев поздравляет с Новым годом

Верьте в сказку, и тогда сказка придет в вашу жизнь!

Дорогие калининградцы, поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю, чтобы в наступающем году сбылись ваши самые заветные мечты и были реализованные самые смелые цели. Я верю, что у вас все получится! Пусть 2023 год запомнится как еще один пройденный этап жизни, научивший вас стремиться к новым начинаниям!

Мы с командой коттеджного поселка «Гурьевская слобода» искренне желаем вам, чтобы предстоящий год был изобильным и принес только приятные эмоции и переживания!

Коттеджный поселок комфорт-класса «Гурьевская слобода» — место, где сбываются мечты!

«Гурьевская слобода» — коттеджный посёлок комфорт-класса в одном из самых экологически чистых районов Калининградской области — Гурьевском. Проект изначально создавался таким, чтобы учесть все возможные нюансы, важные для проживания в собственном доме. Это не только высокое качество материалов и все коммуникации, это и функциональность планировок, комфорт и эргономичность в эксплуатации, безопасность окружающей среды.

«Дом без хлопот» и свой участок от 6 до 11 соток, где можно с удовольствием заниматься любимым хобби, проводить время с семьей, друзьями и наедине с собой, наслаждаться свежим воздухом и прогулками на природе. Жители поселка с теплотой говорят, что «Гурьевская слобода» стала местом, где осуществились их мечты!

Коттеджный посёлок строится по авторскому проекту в едином архитектурном стиле. Принципиальное отличие «Гурьевской слободы»  — в высоком качестве строительства. Дома возводятся в строгом соответствии со всеми строительными нормами, используемые материалы сертифицированы, а на конструктив дома даётся пять лет гарантии.

Каждое домовладение полностью автономно. Ко всем домам подведены: газ от магистрального газопровода, электроснабжение — от новой подстанции, индивидуальная скважина и канализация, высокоскоростной интернет (оптоволокно).

Для жителей поселка открывается впечатляющий вид на окрестности — лес, озеро, цветущие поля. А всего в одном километре в Гурьевске — рестораны, супермаркеты, кинотеатр, Центральный парк культуры и отдыха и Парк пяти чувств, не имеющий аналогов в России. В ближайшее время эта территория получит ещё большее развитие: ведётся реконструкция городского стадиона, строительство ещё одной общеобразовательной школы, детского сада, новой поликлиники, физкультурно-оздоровительного комплекса, бассейна и ледового дворца.

Удобное географическое расположение и близость крупных транспортных развязок позволяет быстро добраться до Калининграда, аэропорта «Храброво», морского побережья и национального парка «Куршская коса» или без пробок отправиться исследовать восток Калининградской области.

6 типов домов от 9,2 млн. руб.

На выбор представлены шесть типов домов с гибкими планировками, которые можно адаптировать под свои потребности и при желании заказать придомовую пристройку для воплощения мечты о своем спортивном зале, просторном теплом гараже или мастерской.

Особого внимания заслуживают авторские проекты домов со вторым светом, где отсутствуют потолочные перекрытия между этажами, что не только визуально увеличивает площадь, но и открывает дополнительные возможности в дизайне интерьера. Благодаря оригинальному архитектурному решению и впечатляющим пятиметровым окнам помещения становятся объёмнее и светлее.

Особое внимание уделяется комфорту и безопасности жителей. Внутренние дороги и пешеходные зоны вымощены плиткой. Для увлеченных спортом жителей будут построены велодорожки, спортивная площадка с уличными тренажерами, волейбольное, футбольное и баскетбольное поле. А для самых маленьких современные детские площадки. Остановка расположена прямо на въезде в поселок, чтобы дети могли с удобством и в безопасности дойти до школьного автобуса, который отвезет их на занятия.

Поселок хорошо освещен в темное время, обеспечен круглосуточной охраной, видеонаблюдением и оснащен «умным шлагбаумом».

Говорить о преимуществах поселка «Гурьевская слобода» можно практически бесконечно! Но лучше всего увидеть все своими глазами.

Коттеджный посёлок «Гурьевская слобода».

Место, где сбываются мечты!
Гурьевский р-н, пос. Кумачево, ул. Яблочная, 20.
+7 (4012) 39 14 74
zisk39.ru
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