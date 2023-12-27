Калининградская компания создала бесплатное приложение для блокировки звонков

KnownCalls — бесплатное и безопасное приложение для блокировки нежелательных звонков для Android-смартфонов от калининградской компании «ФеленаСофт».

«Жалею о том, что ответила на тот звонок в тот злосчастный день» — так обычно завершается очередная новость о жертвах телефонного мошенничества. И действительно, зачем испытывать судьбу и выяснять, удастся ли мошенникам одурманить и вас или ваших родственников, если проще сделать так, чтобы этот злополучный звонок вам вообще не поступил. К счастью, способ защититься от таких роковых звонков есть — это приложение для блокировки неизвестных звонков KnownCalls. (0+)

KnownCalls («ноун колс» от англ. «known calls» — «известные звонки») — это простое, безопасное, быстрое и надёжное приложение для Android, которое сбрасывает поступающие звонки от номеров, не содержащихся в телефонной книге (списке контактов) вашего мобильного устройства. Практика показывает, что такая простая в настройке блокировка является самой эффективной и стабильной, позволяющей отсечь до 100% нежелательных звонков. А если ждёте звонка курьера с неизвестного номера — так же легко отключить блокировку в 1 клик.





Если вас не устраивает, что блокируется только 3 из 5 поступающих вам звонков, как у других приложений, если вы не хотите, чтобы ваша безопасность зависела от Интернета, не хотите самостоятельно обновлять базы или хотите, чтобы вас, ваших детей и пожилых родственников не беспокоили непрошеные звонки вообще, то вам подойдёт приложение от компании «ФеленаСофт».

Приложение имеет ряд неоспоримых преимуществ перед другими решениями:

Срабатывает молниеносно и без отказа.

Быстрая проверка номера на содержание в вашей телефонной книге позволяет вынести быстрый вердикт и заблокировать нежелательные звонки. Приложение надёжно: не засыпает, не тормозит при поступлении звонка, поскольку не зависит от Интернет-соединения. Вы не останетесь без защиты, даже если закончился пакет интернета или сеть «не ловит».





Полностью бесплатно.

Приложение полностью бесплатно: никаких скрытых платежей, подписок и т. п. Другие приложения обычно либо платные, либо с рекламой — но не KnownCalls.

Без рекламы.

Приложение от «ФеленаСофт» бесплатно и без рекламы. Совсем. Всё потому, что мы делали это приложение и для себя!

Без лишнего беспокойства.

В последнее время прозвоны и мошеннические звонки поступают десятками, но сколько бы их ни поступало, наше приложение просто работает в фоне и не беспокоит вас уведомлениями о заблокированном спаме. Это выгодно отличает наше приложение от других приложений, которые, может, и помогают не отвлекаться на спам-звонки, но затем отвлекают своими уведомлениями. В «Известных звонках» есть свой Журнал работы, в котором в любой момент можно просмотреть результаты работы с понятными пояснениями, почему звонок прошёл или был заблокирован.

Простая и понятная настройка.

Так как принцип работы простой, то и настроить приложение легко. Не требуется лишних разрешений, например самостоятельной настройки расхода батареи, как в других приложениях-блокировщиках, не требуется ручного создания белого или чёрного списка — ведь KnownCalls работает с вашим уже имеющимся списком контактов!



Без Интернета.

Наше бесплатное приложение работает без Интернета. Это не только позволит экономить Интернет-трафик, но также и открывает возможность использования приложения на устройствах без Интернета, например у пожилых родственников.

Безопасно.

Наше приложение просто работает с вашим списком контактов, ему не нужен доступ в Интернет. Это не только удобно, но и обеспечивает дополнительную безопасность данных, ведь это значит, что ваши контакты и содержание звонков никуда не передаются. Ваша личная информация остаётся при вас!

Доступны дополнительные функции.

Помимо базовой блокировки есть дополнительные функции для исключений: можно создать свой белый список и черный список, а также использовать особый режим, при котором приложение сбрасывает звонки, если устройство используется.

Неподкупно.

Другие приложения полагаются на онлайн-базы номеров, где посетители сайта могут пометить номера как спам, опасные или безопасные. Это оставляет возможность для мошенников и тут проявлять свои способности к обману, массово оставляя своим номерам положительные отзывы и создавая им репутацию безопасных звонков. Но на Known Calls — это не действует, ведь это приложение работает с номерами, которыми управляете только вы.

Помогает и с СМС.

Особая версия этого приложения работает и с SMS: СМС-сообщения от незнакомых номеров будут приходить бесшумно, не отвлекая от важных дел, при этом не требуется включать беззвучный режим и невольно из-за этого пропускать важные звонки и сообщения.

Не нужно перестраиваться.

Кроме того, наше приложение не заменяет стандартную «звонилку» вашего устройства — вы можете продолжать совершать и принимать звонки, как привыкли.

Широкая поддержка устройств.

Приложение работает на современных Android-смартфонах различных марок, в том числе популярных производителей Xiaomi, Samsung, Honor и т. п. Кстати, для iPhone аналогичную защиту можно включить в Настройки -> Телефон -> Заглушение неизвестных -> Вкл

Как видите, приложение от калининградской компании «ФеленаСофт» — это удобное, надёжное, безопасное и к тому же бесплатное приложение для отклонения неизвестных звонков. Вам больше не нужно задаваться вопросом «Кто звонит с номера ХХХ», не нужно ставить на свой телефон какие-то подозрительные приложения, от которых вреда может быть больше, чем безопасности. Чтобы не рисковать деньгами, спокойствием и не отвлекаться на спам, чтобы защитить себя и дорогих себе людей, просто установите KnownCalls! Бесплатное приложение KnownCalls можно скачать на сайте приложения, а также во всех популярных магазинах приложений — Google Play, RuStore (российском каталоге при поддержке Минцифры), Huawei AppGallery, Xiaomi GetApps.

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