Что означает пожелание 7 футов под килем в Новом году

Дорогие калининградцы и гости города, яхт-клуб «Ост-Вест» поздравляет всех вас с наступающим Новым годом! Пусть вам всегда дует попутный ветер и минуют все шторма и мели! Пусть вас окружает надёжная команда на пути к цели.

Яхт-клуб — это особое место где любители морских приключений и просто любознательные туристы могут собраться вместе, чтобы разделить свою страсть к морю и жизни на воде. Яхт-клуб — это не просто клуб по интересам, это образ и стиль жизни.

В уходящем году яхт-клуб «Ост-Вест» провёл на акватории Калининградского залива и рейде порта Балтийск свои традиционные регаты: «Кубок ветеранов» и «Кубок Ост-Веста», а также успешно участвовал в регатах, которые проводили коллеги из других клубов.

В августе текущего года три яхты клуба: «Карина», «Тамара» и «Океан», приняли участие в дальнем спортивном плавании из Калининграда в Санкт-Петербург и обратно. Сложность маршрута заключалось в том, что путь яхтсменов проходил вдоль зарубежных берегов, в воды которых российским судам, в том числе и парусным яхтам, было запрещено заходить. Так что в случае каких-либо поломок или ухудшения погоды спортсмены рисковали остаться один на один с морской стихией без возможности зайти в порт, чтобы переждать непогоду и при необходимости произвести ремонт яхты.

Но калининградские яхтсмены продемонстрировали хорошую техническую подготовку и морскую выучку, и переход общей протяжённостью более 1200 морских миль прошёл безаварийно. А вскоре яхт-клуб «Ост-Вест» уже принимал у себя яхты «Лукулл» и «Ольга» из Санкт-Петербурга, пришедшие в Калининград с ответным визитом.

Смысл таких походов, проводимых совместно с Музеем Мирового океана, Музеем-заповедником «Петергоф» и Калининградской областной федерацией парусного спорта, заключается в том, чтобы показать прочную связь нашего эксклавного региона с Россией, продемонстрировать российский флаг над водами Балтики и дать понять, что Балтийское море — это море дружбы!

Из других важных событий особо запомнилась инклюзивная регата, проходившая в рамках существующего уже 11 лет проекта «Паруса духа», помогающего людям с ограниченными возможностями проявить свои особые таланты и способности. Соорганизаторами регаты выступили Балтийская дирекция АЭС, региональная организация инвалидов «Ковчег» и, конечно же, Областная федерация парусного спорта.

Яхт-клуб «Ост-Вест» провёл этим летом интересный поход по рекам из Калининградского залива в Куршский — «Самый западный фарватер России». Помощь в проведении этого мероприятия оказали Министерство по туризму и спорту Калининградской области, администрации Полесского и Гвардейского муниципальных округов. Цель похода — проработать новый туристический маршрут и взять пробы воды.

«Клуб всегда открыт для единомышленников, которые любят здоровый образ жизни, спорт и путешествия. В планах много увлекательнейших спортивных соревнований, походов, фестивалей и дружеских вечеринок. Сегодня яхт-клуб насчитывает 17 яхт, и мы будем рады, если появятся новые члены нашей дружной морской семьи», — говорит командор яхт-клуба «Ост-Вест»





Наступающий год будет для яхт-клуба «Ост-Вест» юбилейным, ему исполняется 30 лет. Навигацию 2024 года планируется по традиции начать 9 мая, с выхода в море на возложение венков в память о моряках, погибших во время Великой отечественной войны. Это будет официальное открытие сезона. Но по сути, яхтенная жизнь не прекращается ни на минуту. И уже ранней весной, сразу после завершения культурных мероприятий межсезонья, в яхтенной гавани раздастся шум электроинструмента, и появятся люди с кисточками и краской. Ведь выход яхты в море требует серьёзной подготовки на берегу.