Гулянья с отличным видом: над Приморским карьером пройдет Рождественская ярмарка

Янтарный комбинат предлагает встретить Рождественские праздники в новом формате. 5 и 6 января на обзорной площадке Приморского карьера впервые пройдут настоящие гулянья (0+). На высоте в 50 метров над крупнейшим в мире месторождением «балтийского золота» гости смогут поводить хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой, попробовать угощения из русской печи и посетить ярмарку авторских сувениров.

«Мы впервые используем формат гуляний на своем туробъекте. Постарались учесть интересы как взрослой аудитории, так и детской. На ярмарке мастера представят оригинальные сувениры и дизайнерские изделия. Изюминкой гуляний, наверняка, станет стритфуд из русской печи», — рассказала начальник отдела промышленного туризма Тамара Масевич.
Дед Мороз и Снегурочка будут развлекать самых маленьких гостей и дарить им подарки каждые два часа, начиная с десяти утра. Также будут работать все популярные экскурсионные маршруты, индивидуальные экскурсии стартуют от Динопарка в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00.

Праздничная ярмарка — подарок гостям смотровой площадки Приморского карьера, стоимость ее посещения в эти дни повышаться не будет, она по-прежнему начинается от 400 рублей.

В период новогодних каникул со 2 января туристические объекты Янтарного комбината открыты для посещения с 9 до 18 часов. Информацию о режиме работы объектов 31 декабря и 1 января можно узнать на сайте комбината или в соцсетях.

Подробную информацию о том, как устроить себе познавательный и веселый праздник, можно узнать по телефону +7 (4012) 310 852.

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