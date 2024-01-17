Калининградцы поздравили близких с Новым годом с помощью новой технологии

В 2023 году число пользователей VoWiFi («голос по сети Wi-Fi») * в сети «билайн» удвоилось. 31 декабря 2023 года и 1 января 2024 года клиенты оператора активно использовали новую технологию для поздравления своих друзей и близких с Новым годом.

По данным внутренней аналитики «билайн», 31 декабря 2023 года клиенты «билайна» во всех регионах России с помощью VoWiFi общались с родными 5,2 млн минут, в первый день нового года – 4,3 млн минут.  При этом калининградцы за эти два дня проговорили более 140 тысяч минут.

При использовании VoWiFi звонок проходит по доступной сети Wi-Fi, это позволяет не только улучшить качество сигнала, например, на верхних этажах высоток, где сотовый сигнал становится слабее, но и экономить на связи в роуминге.

Судя по статистике «билайна», этой возможностью воспользовалась часть клиентов, которые в новогоднюю ночь находились за границей. За два дня они проговорили с использованием VoWiFi около 14 тыс. минут, при этом половина голосового трафика пришлась на находившихся в роуминге жителей Москвы.

В целом технологией VoWiFi в новогоднюю ночь воспользовались 33% клиентов «билайн», которые ранее подключили ее в своем смартфоне и уже смогли успеть оценить преимущества.

Включить функцию «Вызовы по Wi-Fi» можно в настройках смартфона. Подробности о сервисе и список устройств, которые его поддерживают, можно посмотреть здесь.

* Wi-Fi - вай-фай, беспроводное соединение. Действует при технической возможности подключения и наличии стабильного Wi-Fi соединения с доступом в интернет. Качество услуги зависит от поставщика интернета. Услуга предоставляется в случае наличия актуальной информации о местоположении в мобильной сети. Проверяйте используемое оборудование на совместимость с услугой. В связи с особенностями технической реализации вызовы на короткие номера и номера экстренных служб через сети Wi-Fi не поддерживаются. Данные вызовы передаются по мобильной сети в том случае, если она доступна. 

Справка

Билайн салон связи

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kaliningrad.beeline.ru

Билайн офис

г. Калининград, ул. Гайдара, 119
kaliningrad.beeline.ru

Билайн точка продаж

г. Калининград, ул. Горького, 2, ТРЦ «Эпицентр»
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Билайн точка продаж

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