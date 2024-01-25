Калининградцы больше пользовались интернетом на Камчатке, чем в мегаполисах

Фотографиями и видео с Камчатки калининградцы делились в интернете чаще, чем кадрами из городов-миллионников. Эксперты «билайна» проанализировали обезличенные данные. Так, в среднем турист из Калининграда за новогодние каникулы на Камчатке использовал более 11 Гб трафика. При этом в Казани или Екатеринбурге — меньше 1 Гб.

В новогодние праздники калининградцы активно тратили интернет на природе. Так, на Сахалине на одного абонента в среднем пришлось 6.5 Гб, а в Иркутской области, знаменитой озером Байкал, — около 6 Гб.

В Шерегеше, знаменитом горнолыжными склонами, калининградец в среднем скачал 3 Гб, а в Сочи, где горнолыжный спорт также популярен, — 1 Гб. Что касается городов-миллионников, то в Петербурге один гость из Калининграда в среднем потратил около 8 Гб, в Москве — 1 Гб, в Казани 0.4, а в Екатеринбурге — 0.15.

В целом по России использование мобильного интернета «билайна» в праздники увеличилось почти на 12%, по сравнению с тем же периодом 2023. Голосовой трафик, напротив, сократился на 13%.

Успешная и стабильная работа «билайна» в новогодние праздники — это результат длительной подготовки, которая началась задолго до Нового года. Это не только развитие сети в разных регионах России, но и ее адаптация под структуру новогоднего трафика. Во все праздничные дни оператор организовал круглосуточные дежурства специалистов по всей стране.

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