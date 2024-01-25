«Билайн» интегрирует мультитрекинг Callibri в свою Виртуальную АТС

Оценивать эффективность онлайн- и офлайн-рекламы и работу отдела продаж теперь можно в личном кабинете Виртуальной АТС «билайн бизнес».

«Билайн бизнес» расширяет возможности своей Виртуальной АТС и интегрирует в нее сервис «Мультитрекинг» (18+), разработанный маркетинговой платформой Callibri. Благодаря объединению продуктов предприниматели смогут в режиме «одного окна» узнать, из какого рекламного канала приходит больше клиентов, звонить и принимать вызовы на разных устройствах, настраивать «умную» переадресацию, анализировать качество обслуживания и много другое.

Сервис аналитики «Мультитрекинг» от Callibri может помочь бизнесу оптимизировать рекламный бюджет на основе информации о том, какая онлайн- или офлайн-реклама более эффективна. Решение анализирует три вида обращений: телефонные звонки, заявки на электронную почту и заявки через формы на сайте.

Рекламодателю нужно установить на сайт скрипт, который будет фиксировать статистическую информацию об источниках, которые привели пользователя на интернет-страницу. Для каждого источника — онлайн-рекламы или офлайн-рекламы, баннеров, объявлений — в личном кабинете сервиса будет закреплен отдельный номер коллтрекинга.

В результате, когда пользователь звонит по рекламному номеру, сервис «Мультитрекинг» переадресует вызов на основной номер рекламодателя в Виртуальной АТС «билайн бизнес», записывает обращение и фиксирует данные о звонке в журнале лидов и мини-CRM (система взаимодействия с клиентами). Информация вносится в отчет, который показывает конверсию, количество обращений и их стоимость в разрезе рекламных источников, кампаний, объявлений и ключевых слов. Анализ рекламных материалов и звонков осуществляется с использованием программного обеспечения при наличии у клиента правовых оснований на соответствующую обработку.


«Большинство клиентов Виртуальной АТС — это предприниматели, которые активно рекламируют свои услуги в интернете, и им важно знать, сколько клиентов приводит реклама. Подключая телефонию, они могут не тратить время на поиски сервиса коллтрекинга и сразу решить эту задачу. Также синергия Мультитрекинга Callibri и Виртуальной АТС «билайн бизнес» дает больше удобства для пользователя. Во-первых, это быстрая настройка и внедрение обоих сервисов. В личном кабинете Виртуальной АТС уже предусмотрена настройка правил переадресации. Сама переадресация включена в тарифы — это выгодное предложение на рынке. Во-вторых, внести оплату можно в одном окне — не нужно запрашивать отдельные счета. Ну и внимательная поддержка с обеих сторон, которая заинтересована решить вопросы оперативно — клиенту больше не нужно будет писать в разные сервисы», — говорит Иван Шкиря, CEO Callibri.
«Мы постоянно расширяем возможности Виртуальной АТС и тестируем новые функции, чтобы закрывать потребности клиентов. Наше сотрудничество с Callibri началось с интеграции статического коллтрекинга для анализа офлайн-рекламы. Мы быстро увидели, что сервис эффективен и востребован, и решили расширить партнерство. Теперь — после приобретения 51%-ной доли в Callibri в ноябре 2023 года — мы реализуем совместную стратегию развития. Интеграция мультитрекингаCallibri в Виртуальную АТС билайн бизнес — большой шаг в этом направлении. Уверен, объединение экспертиз откроет новые возможности для роста эффективности бизнеса клиентов обеих компаний», — комментирует Руслан Ахлебининский, директор по корпоративным решениям и сервисам ПАО «ВымпелКом»

Справка

Билайн салон связи

г. Калининград, ул. Багратиона, 91
kaliningrad.beeline.ru

Билайн офис

г. Калининград, ул. Гайдара, 119
kaliningrad.beeline.ru

Билайн точка продаж

г. Калининград, ул. Горького, 2, ТРЦ «Эпицентр»
kaliningrad.beeline.ru

Билайн точка продаж

г. Калининград, ул. Горького, 2, м-н «Бомба», ТРЦ «Эпицентр»
kaliningrad.beeline.ru
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