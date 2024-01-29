Мурал с женщинами-птицами в центре Калининграда: как Ottinger меняет город

Прогуливаясь в центре Калининграда, обратите внимание на фасад торгового дома «Европа» на Ленинском проспекте, 7-9. Там вы увидите огромный мурал высотой в 3 этажа, на котором изображены женщины-птицы. Это современная интерпретация картины Виктора Васнецова «Сирин и Алконост. Песнь радости и печали».

Еще один мурал, но уже посвященный полету Юрия Гагарина в космос, совсем недавно появился в детском технопарке «Кванториум». Обе работы нарисованы высококачественными красками Ottinger.



Выбор красок Ottinger не случаен. Качество продукции подтверждено многочисленными наградами в отраслевых конкурсах. Например, компания является победителем MosBuild Awards-2023 в номинации «Краски и декоративные штукатурки». Говоря о местном признании, стоит отметить второе место в конкурсе «Калининградский продукт — 2023».

Коллаборация с отраслевыми специалистами и опытно-конструкторские разработки

В основе продукции Ottinger* коллаборация с отраслевыми специалистами. Во-первых, с профессионалами своего дела, которые непосредственно работают с материалом и знают всю специфику его нанесения. Во-вторых, с дизайнерами, которые чувствуют своих клиентов и понимают их потребности. Какой бы цвет ни выбрал клиент: красный, пурпуровый, золотой — Ottinger сможет удовлетворить этот запрос. А самое главное — краска прослужит долгие годы, ведь в ее основе авторские химические формулы, разработанные генеральным директором компании Ottinger Дмитрием Чуприным. Опыт работы Дмитрия в сфере ЛКМ (лакокрасочные материалы) насчитывает более 17 лет. За это время он прошел большой профессиональный путь: от продавца до основателя собственного бренда.


С момента своего основания компания ведет свои научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки. Например, уже разработана шпатлёвка со стекловолокном для ручного и механизированного нанесения по собственной запатентованной формуле. По мнению Дмитрия Чуприна, у данного продукта нет аналогов в мире.

Высокая квалификация сотрудников, широкий ассортимент краски и продажи более чем в 30 городах России

Еще одним приоритетом компании является поддержание высокой квалификации сотрудников, каждый из которых проходит обучение и аттестацию на знание продуктов и материалов Ottinger. В компании существует система мотивации сотрудников за выполнение поставленных коммерческих целей, а также система поощрения инициатив по улучшению качества работы и обслуживания.


Благодаря такому подходу сотрудники компании Ottinger являются высококвалифицированными специалистами, которые понимают все особенности работы с краской: её химический состав, эксплуатационные свойства, совместимость или несовместимость с теми или иными строительными материалами.


Сегодня среди ассортимента компании Ottinger — интерьерные краски, грунты, шпатлёвки, стеклохолст под покраску и многое другое. На начало 2024 года отделочные материалы марки Ottinger представлены более чем в 30 городах России, среди которых Калининград, Москва, Санкт-Петербург, Тамбов, Чебоксары, Республика Дагестан, Республика Крым, Новосибирск, Нижний Новгород, Волгоград. И география компании продолжает расширяться с каждым днем!

*Оттингер

Справка

OTTINGER Лаборатория цвета

г. Калининград, ул. 9 Апреля, 86А
+7 (4012) 64 09 40
www.ottinger-lab.ru
179
Реклама. ООО «Оттингер Рус». ИНН 3906404897
Есть мнение

Полулегальные методы

Замглавреда «НК» Вадим Хлебников о том, почему власти скрывают от горожан свои планы по застройке.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter