Мурал с женщинами-птицами в центре Калининграда: как Ottinger меняет город

Прогуливаясь в центре Калининграда, обратите внимание на фасад торгового дома «Европа» на Ленинском проспекте, 7-9. Там вы увидите огромный мурал высотой в 3 этажа, на котором изображены женщины-птицы. Это современная интерпретация картины Виктора Васнецова «Сирин и Алконост. Песнь радости и печали».

Еще один мурал, но уже посвященный полету Юрия Гагарина в космос, совсем недавно появился в детском технопарке «Кванториум». Обе работы нарисованы высококачественными красками Ottinger.







Выбор красок Ottinger не случаен. Качество продукции подтверждено многочисленными наградами в отраслевых конкурсах. Например, компания является победителем MosBuild Awards-2023 в номинации «Краски и декоративные штукатурки». Говоря о местном признании, стоит отметить второе место в конкурсе «Калининградский продукт — 2023».

Коллаборация с отраслевыми специалистами и опытно-конструкторские разработки

В основе продукции Ottinger* коллаборация с отраслевыми специалистами. Во-первых, с профессионалами своего дела, которые непосредственно работают с материалом и знают всю специфику его нанесения. Во-вторых, с дизайнерами, которые чувствуют своих клиентов и понимают их потребности. Какой бы цвет ни выбрал клиент: красный, пурпуровый, золотой — Ottinger сможет удовлетворить этот запрос. А самое главное — краска прослужит долгие годы, ведь в ее основе авторские химические формулы, разработанные генеральным директором компании Ottinger Дмитрием Чуприным. Опыт работы Дмитрия в сфере ЛКМ (лакокрасочные материалы) насчитывает более 17 лет. За это время он прошел большой профессиональный путь: от продавца до основателя собственного бренда.





С момента своего основания компания ведет свои научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки. Например, уже разработана шпатлёвка со стекловолокном для ручного и механизированного нанесения по собственной запатентованной формуле. По мнению Дмитрия Чуприна, у данного продукта нет аналогов в мире.

Высокая квалификация сотрудников, широкий ассортимент краски и продажи более чем в 30 городах России

Еще одним приоритетом компании является поддержание высокой квалификации сотрудников, каждый из которых проходит обучение и аттестацию на знание продуктов и материалов Ottinger. В компании существует система мотивации сотрудников за выполнение поставленных коммерческих целей, а также система поощрения инициатив по улучшению качества работы и обслуживания.





Благодаря такому подходу сотрудники компании Ottinger являются высококвалифицированными специалистами, которые понимают все особенности работы с краской: её химический состав, эксплуатационные свойства, совместимость или несовместимость с теми или иными строительными материалами.





Сегодня среди ассортимента компании Ottinger — интерьерные краски, грунты, шпатлёвки, стеклохолст под покраску и многое другое. На начало 2024 года отделочные материалы марки Ottinger представлены более чем в 30 городах России, среди которых Калининград, Москва, Санкт-Петербург, Тамбов, Чебоксары, Республика Дагестан, Республика Крым, Новосибирск, Нижний Новгород, Волгоград. И география компании продолжает расширяться с каждым днем!

*Оттингер