Компания Tele2 показала высокие темпы роста сети в Калининградской области

Компания Tele2 подвела итоги технического развития в Калининградской области в 2023 году. За отчетный оператор обеспечил связью и мобильным интернетом 15 малых населенных пунктов.

Компания Tele2 в 2023 году непрерывно вела работы по повышению пропускной способности и расширению сети в Калининграде и в районах области: специалисты модернизировали оборудование и устанавливали новое. По итогам 2023 года оператор увеличил инфраструктуру в регионе на 7%.





В Калининграде компания улучшила мобильный интернет в крупных жилых районах. В частности, работы провели в центре города, в жилых кварталах Московского района, в районе улицы Юрия Гагарина, Ломоносова и Маршала Борзова, в районе Балтийского федерального университета. Кроме того, сеть модернизировали в Светлогорске, Гусеве, Мамонове, а также в поселках Василькове и Знаменске.

Компания расширила сеть не только в крупных городах, но и в отдаленных местностях. В рамках долгосрочной программы развития Tele2 обеспечила широкополосным доступом в интернет поселок Гастеллово, где проживает менее 1000 человек. Еще в 14 населенных пунктах, в которых проживает менее 500 человек, связь Tele2 появилась благодаря федеральному проекту устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). В 2023 году в программу попали такие поселки, как Дальнее, Лесное, Северный, Георгиевское, Богдановка, Березовка, Ельняки, Зайцево, Михайлово, Аистово, Подгорное, Куликово, Солдатово и Краснолесье. Программу УЦН 2.0 реализуют Минцифры и ПАО «Ростелеком». Оператор Tele2 выступает в качестве центра компетенций: согласует проектное решение, планирует архитектуру сети.