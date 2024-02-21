В Полесске открылся новый офис местного отделения партии «Единая Россия»

16 февраля в здании администрации Полесского муниципального округа состоялось торжественное открытие нового офиса Полесского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

На открытии присутствовали министр по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области Андрей Сергеев, депутат Законодательного Собрания Алексей Мартынец, исполнительный секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Руденко, заместитель руководителя исполнительного секретаря регионального отделения «Единой России» Лариса Мартьева, секретарь Гурьевского местного отделения ЕР Игорь Мазуркевич, глава муниципального образования «Полесский муниципальный округ» Юрий Краснопёров и врио главы администрации Полесского муниципального округа Константин Перов.





Со вступительным словом выступил министр по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области Андрей Сергеев.



«Уважаемые коллеги и друзья, во-первых, огромное спасибо всем присутствующим здесь за многолетнюю работу. Все улучшения, которые происходят на территории Калининградской области и всей нашей страны, во многом происходят благодаря власти. „Единая Росси“ — это то, за счет чего у нас во многом сохраняется стабильность, тот стержень, который является во многом основополагающим. Очень приятно находиться в этом новом офисе партии — и рад, что такое место появилось на территории Калининградской области, особенно Полесска».

Далее с вступительным словом выступил депутат Законодательного Собрания Калининградской области Алексей Мартынец.

«Выражаю огромную благодарность губернатору Калининградской области Антону Алиханову, так как без его поддержки мы бы не смогли реализовать этот проект и получить в Полесском районе новое функциональное пространство, оснащенное всем необходимым для проведения социально-политических и общественных мероприятий. Хочу поблагодарить депутата Государственной Думы Марину Эдуардовну Оргееву, председателя Законодательного Собрания Калининградской области Кропоткина Андрея Михайловича, министра по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области Сергеева Андрея Сергеевича, руководителя регионального исполнительного комитета Калининградского регионального отделения партии „Единая Россия“ Руденко Сергея Юрьевича, всех однопартийцов и единомышленников Полесского района за нашу совместную работу. Сегодня мы уверенно можем сказать, что „Единая Россия“ не только лидирующая сила, но и та организация, которая объединила самых активных настоящих патриотов нашей страны», — сказал он.

В этот день торжественно приняли в члены партии молодых сторонников, которые активно ведут свою политическую деятельность и вносят личный вклад в повышение уровня доверия к работе партии.

Секретарь Полесского отделения партии «Единая Россия» Алексей Мартынец в торжественной обстановке вручил значки членам партии «Единая Россия» Арине Китайгородской, Алёне Козловой, Максиму Комарову. Знаменательно, что в объявленный президентом РФ Владимиром Путиным Год семьи в партию вступила молодая семья Ткачёвых, которая награждена соответствующим памятным знаком. В рамках видеообращения молодых партийцев поздравил руководитель Калининградского регионального отделения «Молодая Гвардия Единой России», член молодёжного парламента Государственной Думы Денис Олегович Залецкис.

Также по видеосвязи с открытием нового офиса поздравила депутат Госдумы Марина Эдуардовна Оргеева: «Дорогие однопартийцы, я рада приветствовать вас в обновлённом офисе партии „Единая Россия“ Полесского муниципального округа. Наша партия всегда работала для людей, мы всегда слышали и слушаем, мы говорим и работаем для того, чтобы наша малая Родина, наш город, наша страна развивались и были комфортными для людей. Я уверена, что обновлённый офис и дальше будет способствовать большой и активной работе членам партии. Я уверена, что и дальше мы будем делать всё для того, чтобы развивалась наша великая страна. Я благодарю секретаря партийной организации округа Алексея Васильевича Мартынца, руководство округа за то, что они нашли возможность сделать замечательные условия для работы и жизни однопартийцев. Я желаю вам здоровья, счастья, успехов на благо процветания нашей великой страны».

К поздравлениям присоединился и председатель Законодательного Собрания Калининградской области Андрей Михайлович Кропоткин: «Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с открытием обновлённого офиса Полесского отделения партии „Единая Россия“. Как партия президента мы неизменно остаёмся ведущей политической силой нашей страны и нашего региона. И это результат нашей ежедневной работы с населением. Безусловно, та мобилизация партактива и ведение партийных проектов даёт свой результат. Открытие обновлённого офиса — это важное событие для местного отделения, и я желаю вам сил, успехов и реализации намеченных планов, а также различных инициатив, прироста партийного актива, достижения новых высот. Пусть отремонтированный офис послужит центром притяжения всего населения вашего муниципалитета и способствует росту числа партийцев. Выражаю искреннюю благодарность секретарю Полесского отделения партии „Единая Россия“ Алексею Мартынцу за его неоценимый вклад в развитие партии в Полесском районе. Благодаря вашему упорному труду партия продолжает процветать. Ещё раз поздравляю вас со знаменательным событием».

В этот день члены местного отделения партии «Единая Россия» торжественно получили партийные билеты. Для вручения пригласили исполнительного секретаря регионального отделения Сергея Юрьевича Руденко. Обладателями партийных билетов стали: Юрий Красноперов — председатель Совета депутатов, Дарья Носырева — депутат Полесского Совета депутатов, Алексей Рябов — депутат Полесского Совета депутатов, Татьяна Акимова — депутат Полесского Совета депутатов, Александр Вакась — депутат Полесского Совета депутатов, Елена Вирюкина — депутат Полесского Совета депутатов, Виталий Гордеев — депутат Полесского Совета депутатов, Надежда Комарова — член партии, член Политсовета Полесского местного отделения, Ольга Воронина — начальник Тургеневского территориального отдела, Василий Варфоломеев — член партии, художественный руководитель ДК Залесье. С 2002 года Полесское местное отделение активно работало и развивалось на благо жителей, и это заслуга всех тех, кто стоял у истоков её становления.

Для получения благодарственных писем от депутата Законодательного собрания Калининградской области Алексея Васильевича Мартынца за активную общественно-политическую деятельность, долголетний добросовестный труд, направленный на повышение доверия населения к всероссийской политической партии «Единая Россия», были приглашены: Игорь Болсун — член партии «Единая Россия», в данный момент депутат Полесского Совета депутатов; Иван Чудаев — член ЕР, первый по счёту исполнительный секретарь, был членом политсовета, трудился начальником отдела милиции г. Полесска, а после — директором интерната; Владимир Ошурко — член партии «Единая Россия», был членом политсовета, много лет проработал в системе ЖКХ; Зоя Штайнер — член партии, была членом политсовета, сейчас член ТИК, соцпедагог и воспитатель; Галина Грязнова — преданный сторонник партии, наблюдатель, агитатор от партии «Единая Россия», в данный момент трудится музыкальным работником, стаж более 50 лет, активный участник всех партийных мероприятий; Юрий Девятисильный — член партии, был членом политсовета, трудился заместителем главы по социальным вопросам; Петр Жук — член партии, был членом политсовета, трудился председателем ТИКа; Александр Храпач — член партии, член контрольно-ревизионной комиссии, в настоящее время работает начальником Головкинского территориального отдела; Владимир Вылегжанин — член партии, был членом политсовета, много лет возглавлял Тургеневское сельское поселение, член общественного совета.





В заключении заместитель главы администрации Полесского муниципального округа Елена Юрьевна Павлова также произнесла слова благодарности:

«Спасибо партии „Единая Россия“, что подарили полесчанам такое чудесное общественное пространство, которое станет местом притяжения активных граждан, нашей молодёжи, я уверена, здесь будут рождаться и реализовываться новые интересные проекты».

В качестве памятного подарка Полесскому местному отделению «Единой России» Игорь Мазуркевич вручил книгу «Мысли о России: Президент о самом важном».