В Балтийске строят жилой комплекс с автономным отоплением

В поиске идеального места для жизни нам часто приходится идти на компромиссы, выбирая между удобством мегаполиса и спокойствием пригорода, между хорошей инфраструктурой и чистым воздухом. Но что если есть место, где не нужно жертвовать одним ради другого? Совсем недавно в одном из самых живописных приморских районов — городе Балтийске — расположился новый жилой комплекс комфорт-класса под названием «Балтийская Гавань». Здесь можно купить квартиру не только для себя и своей семьи, но и для сдачи в аренду.

Преимущества комплекса неоспоримы, и в первую очередь они относятся к самим квартирам. В жилом комплексе представлены варианты с ремонтом для тех, кто хочет получить готовое к проживанию уютное жильё и не тратить свое драгоценное время на его благоустройство. Также есть много разнообразных по планировкам и количеству комнат квартир без ремонта, что позволяет их владельцам воплотить в жизнь свои самые смелые дизайнерские идеи. Автономное газовое отопление, на сегодняшний день столь редкое в г. Балтийске, позволит создать комфортную температуру и сэкономить на коммунальных платежах.

Эргономичные продуманные планировки квартир в ЖК «Балтийская Гавань» разработаны таким образом, чтобы максимально использовать каждый квадратный метр площади. В жилом комплексе представлены варианты помещений на любой вкус: от уютных студий до 3-комнатных квартир. Просторные кухни-гостиные, большие комнаты, удобные лоджии. Высота потолков — 2.72 м. Для удобства жителей в каждом доме установлен современный бесшумный лифт, что особенно актуально для молодых семей с колясками и пожилых людей.

Все варианты планировок можно посмотреть на сайте застройщика.

Территория комплекса обустроена безопасными детскими и спортивными площадками. Вокруг дома — велодорожка. Организованы зоны отдыха, цветники и декоративное освещение. Особого внимания заслуживает концепция двора без машин. Это значит, что все транспортные средства размещаются на специально отведенных парковочных местах, обеспечивая безопасность и спокойствие во дворе комплекса. Малоэтажная застройка «Балтийской Гавани» способствует созданию уютной и дружелюбной атмосферы. Невысокие дома гармонично вписываются в окружающий зеленый ландшафт. Инфраструктура комплекса продумана до мелочей: здесь есть все необходимое для комфортной жизни — магазины, аптеки, кафе, школы и детские сады. До ближайших остановок общественного транспорта всего 250 метров.

Но главное преимущество, конечно же, море и морское побережье! Возможность ежедневно наслаждаться тишиной, красивейшими пейзажами, жизнеутверждающими рассветами и романтичными закатами, свежим морским воздухом, купанием в живительной морской воде делает жилой комплекс «Балтийская Гавань» не просто местом жительства, а источником вдохновения, энергии, душевного и физического здоровья, что так важно сейчас в нашем современном быстром мире. Именно здесь вы сможете быстро восстанавливаться и быть счастливыми!

Откройте для себя место, где каждое утро встречает вас свежестью морского бриза, а каждый вечер — великолепием заходящего солнца! ЖК «Балтийская Гавань» — это не просто новый жилой комплекс в живописном Балтийске, это ваша будущая гавань уюта и гармонии, где городская суета уступает место тихому счастью загородной жизни с ее преимуществами, но при этом со всеми удобствами города.

Строительство ведется при поддержке АО «Банк ДОМ.РФ». Универсальная лицензия № 2312.

Калининградская обл., г. Балтийск, ул. Сенявина. ООО Специализированный застройщик «Авангардное», 236029 г. Калининград, ул. Колхозная, 4В, оф.3,пом. IV. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте.