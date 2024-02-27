Слово разведчика: продюсеры Wink о съемках в Калининграде и российском кино

С 16 февраля на видеосервисе Wink можно посмотреть все серии шпионского триллера «ГДР» (16+), в котором Калининградская область исполнила роль немецкого города. «Новый Калининград» поговорил с генеральным директором Wink Антоном Володькиным и директором по контенту Александром Косаримом о съемках в регионе, успехе сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) и переосмыслении «Титаника» (12+).

— Недавно в Калининграде состоялся спецпоказ сериала «ГДР». Сможет ли проект задеть некий общественный нерв, как это сделало «Слово пацана»?

Александр Косарим: — Мы всегда уверены в наших проектах, но предсказать заранее с высокой долей вероятности их судьбу крайне тяжело. Когда мы выпускали «Слово пацана», основной страх был в том, что современным подросткам это будет непонятно: какие-то люди месят друг друга, какие-то пацанские понятия... Сама тема представлялась нам более актуальной для людей старшего поколения, которые прошли через всё это в той или иной степени, но сериал оказался интересен гораздо более широкой аудитории.

Мы можем точно сказать, что «ГДР» — это новый взгляд на нашу историю. Думаю, с такой стороны и так смело на тот период еще никто не смотрел. И поэтому это действительно большая, интересная, яркая работа, которая будет интересна как более старшему поколению, так и молодежи. Мне кажется, молодым людям тоже любопытно обсуждать, как развалилась великая империя и почему это случилось. И плюс это новое слово в отечественной индустрии с точки зрения масштаба, сложности и зрелищности съемок.

Антон Володькин: — Сейчас у зрителя есть запрос на рефлексию о временах конца 1980-х — начала 1990-х. Мы предложили целый ряд проектов на эту тему. Чтобы вы понимали, действие «Слово пацана» происходит в то же самое время, что и события «ГДР» (в обоих проектах события разворачиваются в 1989 году), просто в другом месте. Вопрос прошлого и его влияния на настоящее актуализировался, активно идёт дискуссия о пересборе страны, а для этого надо посмотреть: а что же это было тогда?

— И «ГДР» ставит перед собой эти вопросы?

Володькин: — В числе других вопросов — да. Очень многогранная история, помимо того, что это шпионский детектив, триллер и боевик. Сериал подробно описывает события, которые происходили в реальности, но это художественное произведение, не историческая хроника. Поэтому есть видение авторов, почему события происходили так, а не иначе. Очень большую дискуссию вызвала буквально каждая сюжетная линия.

Косарим: — Безусловно, это авторский взгляд на события и государственных руководителей того времени. Я бы сказал, что это многодискуссионная история.

— «ГДР» — это очередной проект, который Wink не только показывает, но и принимает участие в производстве. Почему онлайн-кинотеатры занялись кинопроизводством?

Володькин: — Так устроена стратегия всех ведущих мировых онлайн-кинотеатров. В России какое-то время основная стратегия видеосервисов была построена на показе западного, прежде всего, голливудского контента, но два года назад большие западные правообладатели покинули российский рынок, а запрос у нашего зрителя на качественный контент остался. Сейчас у нас в стране работает около десятка онлайн-кинотеатров, семь из них активно снимают сериалы и кино, поскольку спрос высокий и рынок растет. Это логичное развитие для того, чтобы привлечь и удержать зрителя. Люди любят смотреть сериалы.



— Уход иностранных стриминговых сервисов изменил аудиторию российских онлайн-кинотеатров?

Косарим: — Доля иностранных стриминговых сервисов в России была не такой большой, за исключением Netflix, но, наверное, у всех онлайн-кинотеатров были опасения, сможем ли мы заместить их контент. По факту, если на нашей платформе сейчас посмотреть топы фильмов и сериалов, которые люди смотрели за прошлый год, там из 20 всего два сериала иностранных, причем турецких. Зрителю нужен качественный контент, и российские сервисы теперь способны его производить и предлагать.

Володькин: — Качество российского киносериального контента растет с каждым годом. «Слово пацана» — это как раз результат развития индустрии, общих усилий продакшенов и онлайн-кинотеатров и, конечно, вложенных инвестиций. Зритель наконец-то увидел, что российский контент тоже очень интересный, и он отличается от голливудского не только, как было когда-то, в худшую сторону, но в лучшую. Он все-таки затрагивает какие-то наши родные проблемы и инсайты. Если сопоставлять того же героя «ГДР» [капитана КГБ Александра Нечаева] с какими-то голливудскими шпионами, скажем, Джеймсом Бондом, то наш герой отличается. Он может, условно говоря, прийти к тебе на кухню, выпить с тобой. Нам нужен такой рефлексирующий, думающий человек. Не просто машина для выполнения задач.

— В итоге смогли российские кинопроизводители дать зрителям качество, к которому они привыкли?

Косарим: — На мой взгляд, уже по первым сценам «ГДР» видно, что это действительно достойное произведение по сложности и масштабу съемок, экшена, спецэффектов, которое во многом превосходит лучшие образцы сериалостроения зарубежного производства. Сейчас мы готовим к выходу крупный проект «Челюскин. Первые». Я считаю, это такое приземление на нашу почву и историю «Титаника». Очень сложный продукт с точки зрения технической реализации, там огромные павильонные и натурные съемки. Это просто грандиозный проект, такого в России еще никто никогда не делал. Наверное, это будет самый масштабный сериальный проект за всю историю существования современного российского кино. Но помимо технологий и действительно захватывающих сцен катастроф там есть наша душа, любовная линия, которая может быть только у наших людей.

Володькин: — За короткий срок индустрия догоняет, и догоняет очень быстро. Это невозможно сделать в один момент, в один год, это вопрос компетенций, инвестиций и так далее. Но если всё и дальше будет развиваться в таком темпе... В общем, мы сейчас смотрим на эти процессы позитивно.

— Как быстро окупаются подобные проекты?

Володькин: — Хороший проект может окупиться за 3-6 месяцев. «Слово пацана» окупилось до того, как вышла последняя серия, несмотря на то, что это очень дорогой проект.

Косарим: — Он был еще и сложносочиненный. В числе партнеров у нас была еще одна онлайн-платформа, телеканал НТВ, АНО «Институт развития интернета».

Володькин: — Вообще говоря, участие государства в лице ИРИ сильно влияет на возможность создавать проекты, потому что окупить за полгода фильм с очень высокой стоимостью достаточно тяжело. При участии государства повышается не только социальная значимость, но и окупаемость проектов. Это важная поддержка для индустрии.

— Российские регионы стали чаще появляться на экранах — в своей роли или играя другую территорию, как в случае с Калининградской областью и сериалом «ГДР». С чем вы это связываете?

Косарим: — Начнем с того, что у нас потрясающе красивая страна. Думаю, за последние несколько лет россияне начали больше путешествовать по ней и наконец-то открывать ее для себя. Это очень здорово, если ты на экране можешь посмотреть знакомые места. Но в основном выбор натуры обусловлен задумкой режиссера. Ему нужна картинка под художественные задачи, под развитие и эмоцию сюжета. Сейчас при подготовке «Челюскина» у нас люди куда только не ездят: в Териберку, на Новую землю, в Якутию, ищут северную натуру и массивы льда, чтобы их там отснять.

С другой стороны, многие регионы идут по пути поддержки производства фильмов и сериалов. Система рибейтов достаточно эффективно работает. Кстати, в этом плане калининградский регион очень хороший образец. Мы знаем от продюсеров, отвечавших за производственную часть, что съемки здесь были комфортными, все прошло очень гладко. Ваша область — один из лучших региональных примеров в России, где сегодня здорово и классно снимать кино, получая также экономическую поддержку региональных властей, что выгодно всем сторонам, включая зрителей, которые также — потенциальные туристы. Места съемок зачастую становятся дополнительной достопримечательностью.

— В прошлом году количество подписчиков Wink с конца июня до декабря увеличилось на 80%. Как вы объясняете настолько стремительный рост?

Володькин: — Активно представлять оригинальный контент мы начали как раз в 2023 году. Если другие сервисы уже несколько лет занимались кинопроизводством, то мы после ухода западных правообладателей примерно год раскачивались и начали увеличивать инвестиции в ориджиналсы. То есть мы фактически последними активно включились в производство оригинального контента, но включились в умном виде: было создано совместное предприятие «Ростелекома» и «Национальной Медиа Группой», у которой большой опыт и компетенции в производстве высококлассного контента.

В совместном предприятии есть доля в «НМГ Студии», генеральным продюсером которой является Фёдор Сергеевич Бондарчук. Поэтому мы сразу получили доступ к самому лучшему набору проектов и команд, которые умеют и могут производить много сериалов и кино. И результатом стало то, что во втором полугодии 2023 года мы представили невероятные проекты, которых в принципе на российском рынке еще не было. Мы видим свою задачу в том, чтобы наш контент становился событием для зрителя. Чтобы он инвестировал в Wink свое время и получал в ответ мощный эмоциональный заряд в любимом жанре. Кому-то для этого нужна комедия, кому-то — триллер или мелодрама. Мы как супермаркет должны держать «на полке» все виды впечатлений.