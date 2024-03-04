Сервисы Трекер, Вики и Формы станут доступны в Яндекс 360

Облачные сервисы Трекер, Вики и Формы станут доступны в составе виртуального офиса Яндекс 360 для бизнеса. Возможность покупки, настройки и использования Трекера, Вики и Формы вместе с сервисами Яндекс 360 позволит гибко настраивать виртуальный офис под свои задачи и повышать эффективность бизнес-процессов.

Яндекс 360 для бизнеса и сервисы Трекер, Вики и Формы работают в тесной связке. Компании, которые стремятся к цифровизации бизнеса, зачастую используют инструменты виртуального офиса и систему управления задачами и проектами параллельно — это позволяет командам максимально эффективно вести совместную работу. Когда все бизнес-инструменты доступны в рамках одного корпоративного решения, они дополняют друг друга. Например, сотрудник может создать задачу по проекту и назначить ответственных в Трекере, сделать рассылку в Почте на участников, поставить встречу в Календаре и организовать онлайн-совещание в Телемосте. Объединение сервисов под единым брендом создаст новые пользовательские сценарии и возможность полноценно управлять бизнесом в рамках одной SaaS-платформы.

В сентябре 2022 года Yandex Cloud и Яндекс 360 объединились, чтобы вместе предоставлять весь спектр облачных услуг. Одна из целей — упростить взаимодействие пользователей и бизнеса с B2B-сервисами Яндекса. Доступность Трекера, Вики и Форм в составе Яндекс 360 для бизнеса позволит пользователям гибко использовать весь спектр бизнес-инструментов виртуального офиса на единой SaaS-платформе. При этом сервисы Трекер, Вики и Формы по-прежнему можно подключить и использовать на облачной платформе Yandex Cloud.

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