«Смело идите к своим мечтам!»: Максим Ченгаев поздравляет с 8 Марта

Дорогие и любимые женщины! В этот замечательный день — 8 Марта, я, Максим Ченгаев, и команда коттеджного посёлка «Гурьевская слобода» хотим напомнить вам о вашей уникальности: острый ум, милая внешность, всепоглощающая доброта, бесконечный оптимизм, постоянная отзывчивость, будоражащая энергетика — это все вы! Оставайтесь такими всегда и смело идите к своим мечтам! А мы, мужчины, сделаем все для того, чтобы вы всегда были счастливы!

Экологически чистый район, вдали от шумных соседей и городской суеты.

Готовые дома для жизни, отдыха и работы площадью от 90 кв.м. с участком от 6-ти соток.

Всего 6 типов домов (в 1 и 2 этажа) с продуманными, эргономичными планировками.

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