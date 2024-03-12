Вход свободный: на смотровой площадке Приморского карьера отпразднуют Масленицу

16 и 17 марта над крупнейшим в мире месторождением «балтийского золота» пройдет большой праздник. Смотровая Янтарного комбината в эти дни превратится в площадку для народных Масленичных гуляний (0+). Гостей ждут традиционные русские забавы и угощения, а вход на один из популярнейших туристических объектов области в субботу и воскресенье станет бесплатным для всех!

Развлекательная программа на смотровой площадке Приморского карьера в выходные дни 16 и 17 марта рассчитана на гостей разных возрастов. Самых юных будут развлекать аниматоры и ростовые куклы, актеры уличного театра сыграют спектакли по мотивам русских народных сказок. Дети и их родители смогут освоить ремесло росписи матрешек и пряников, изготовить лоскутную куклу-масленицу.

Взрослым предложат принять участие в «Богатырских забавах» и посоревноваться в стрельбе из лука и метании топоров, а также испытать себя в боях на мешках и поролоновых мечах. Любой желающий сможет примерить доспехи и сделать фото на память.

«Гуляния, наверное, это самый близкий русской душе формат праздника. Но мы считаем, что, даже развлекаясь, необходимо узнавать новое, поэтому помимо традиционных масленичных активностей для детей и взрослых будут организованы бесплатные экскурсии (0+) по основным локациям смотровой площадки янтарного карьера. Увидеть своими глазами крупнейший в мире открытый карьер по промышленной добыче янтаря размером 1,5 км на 1,5 км, где сегодня уже идет добыча – это стоит того! Ежегодно комбинат добывает на нем 600 тонн янтаря. Обо всем этом и другие интересные подробности можно будет узнать от профессиональных экскурсоводов. Экскурсии стартуют от Динопарка в 10:00, 12:00, 14:00 и в 16:00», рассказывает о концепции мероприятия начальник отдела промышленного туризма Тамара Масевич.
Масленица — один из самых вкусных народных праздников. Не обойдется он без угощений и стрит-фуда на смотровой площадке. Гостей ждут на Масленичных гуляниях 16 и 17 марта с 10 до 17 часов.

Подробную информацию о том, как устроить себе познавательный и веселый праздник, можно узнать по телефону +7 (4012) 310 852. и в группе ВК.

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