«Атмосфера»: главные тренды дизайна мебели в 2024 году

Дизайн интерьера играет огромную роль в создании уюта и комфорта в доме. Кухня, как важная часть мебели, также подвержена модным трендам и изменениям. В 2024 году ожидаются несколько главных трендов дизайна кухонь, которые будут отражать современные предпочтения в интерьерном дизайне.

Первым из главных трендов является устойчивость и экологичность материалов. В связи с растущей осознанностью потребления многие дизайнеры и производители мебели переходят на использование экологически чистых материалов, таких как древесина и экологичные лакокрасочные материалы. Это отражается и в дизайне кухонь, которые становятся более натуральными.



Вторым значимым трендом является минимализм. Модные кухни в 2024 году будут отличаться простыми линиями, отсутствием лишних деталей и излишеств. Это отражает современные тенденции в дизайне, когда люди всё больше ценят функциональность и практичность мебели. Минималистичный дизайн кухонь позволяет сделать интерьер более светлым и воздушным, а также облегчает уход и чистку.

Третий тренд, который можно выделить, — это индивидуальность. Сегодня все больше востребованы уникальные, изготовленные на заказ кухни, которые точно соответствуют личным предпочтениям владельца. Кастомизированные шкафы позволяют выбирать не только размер и форму, но и отделение, полки, ящики, а также добавлять различные декоративные элементы и фурнитуру. Это создает возможность сделать кухню не только функциональной, но и оригинальной и стильной.

Еще одним значимым трендом в дизайне кухонь в 2024 году является умное использование пространства. В связи с тем, что жилье становится все меньше и дороже, важно максимально эффективно использовать имеющееся пространство. Модная мебель предлагает различные решения для оптимизации хранения и организации вещей, такие как выдвижные ящики, скрытые отделения, выдвижные стеллажи, различные разделители и панели для хранения мелочей.



И, наконец, последним трендом, который стоит упомянуть, является использование цвета и декора. В 2024 году в тренде будут нейтральные и приглушенные тоновые решения, такие как белый, серый, бежевый и пастельные оттенки. Эти цвета создают спокойную и гармоничную атмосферу, что актуально в условиях современного ритма жизни. Также в тренде будут естественные текстуры, такие как дерево, камень, ротанг и текстиль, которые придают интерьеру теплоту и уют.

В целом главные тренды дизайна кухонь в 2024 году отражают современные предпочтения в интерьерном дизайне, такие как устойчивость, минимализм, индивидуальность, умное использование пространства и спокойные цветовые решения. Тем не менее, важно помнить, что дизайн повседневно меняется, поэтому не стоит слишком сильно привязываться к модным тенденциям и следовать им без разумной критики и подхода.

Получить информацию по организации шкафа, записаться на замер или просчет стоимости можно по тел. 75-68-52.

Справка

Атмосфера салон мебели

г. Калининград, ул. Сержанта Колоскова, 12
+7 (4012) 75 68 52
+7 981 475 68 52
atmo39.ru
175
Реклама. ООО АТМОСФЕРА. ИНН 3906407369
Есть мнение

Полулегальные методы

Замглавреда «НК» Вадим Хлебников о том, почему власти скрывают от горожан свои планы по застройке.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter