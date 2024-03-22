«Билайн.аналитика»: трафик на мессенджеры в 2023 году вырос почти в два раза

В 2023 году трафик на мессенджеры в среднем вырос почти в 2 раза, а на соцсети — в 1,4 в сравнении с 2022 годом. Больше трафика в мессенджерах и соцсетях тратят мужчины. К такому выводу пришел исследовательский сервис «билайн.аналитика», изучив агрегированные обезличенные данные в сети «билайна». Сравнивались период с июня по декабрь 2022 года с аналогичным промежутком 2023 года.

Топ социальных сетей в 2023 году возглавляет «ВКонтакте», трафик на эту площадку вырос в 1,2 раза. Второе место заняла соцсеть «Одноклассники», а третью строчку — TikTok. Что касается мессенджеров, трафик на Telegram вырос в два раза, WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) вырос в 1,5 раза.

В 2023 году самый многочисленный возрастной сегмент для соцсетей изменился с 30-35 на 35-40 лет по сравнению с 2022 годом. В мессенджерах больше всего трафика расходуют пользователи в возрасте 35-40 лет, однако если раньше на втором месте была категория 30-35 лет, то сейчас эту строчку занимают люди в возрасте от 40 до 45 лет.

Доля мужчин-пользователей соцсетей в 2023 году увеличилась на 2,5% и составила 53,9% от общего количества. Среди пользователей мессенджеров доля упала почти на 5%, но осталась преобладающей — 55,2%.

Москва и Санкт-Петербург — лидеры по трафику в соцсетях, третье место в 2023 году заняла Казань, тогда как годом ранее на этой позиции располагалась Уфа. По трафику в мессенджерах также лидирует Москва, но вторую строчку в 2023 году занял Саратов, а Санкт-Петербург сместился на четвертое место. Третья строчка — у Самары.

Изображение от Freepic

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