За год спрос на подключение домашнего интернета от Tele2 увеличился в 8 раз

Tele2 продолжает развивать конвергентное решение в регионах своего присутствия и продлевает

акцию «3 месяца бесплатного домашнего интернета» при первом подключении до 5 мая 2024

года. С момента первого запуска спецпредложения количество пользователей домашнего

интернета Tele2 выросло в 8 раз. Акция привлекла и новых клиентов компании — 20%

подключившихся пользователей не являлись ранее абонентами Tele2.

Андрей Игнатенко, руководитель департамента управления конвергентным продуктом Tele2:

«В конвергентном решении главное — цифровое удобство. Домашний интернет стал простым и

доступным: нет бесконечных звонков и бумажной бюрократии. Теперь это просто дополнительная опция

мобильного тарифа, которую можно активировать в приложении в несколько кликов. При этом

пользователь может свободно менять свой тариф на любой другой, сохраняя доступ к домашнему

интернету и оплачивая его одновременно с сотовой связью. В сочетании с бесплатным пробным

периодом на три месяца предложение от Tele2 становится беспроигрышным вариантом».

Акция «3 месяца домашнего интернета бесплатно» дает возможность пользоваться безлимитныминтернетом в доме или квартире без дополнительной оплаты и на любой оптимальной скорости. Врамках этой услуги также доступен цифровой сервис Wink, предлагающий 300 ТВ-каналов и более60 000 единиц видеоконтента.Подключение домашнего интернета доступно для тарифов линеек «Мой», Black и Premium. После трехмесяцев использования стоимость услуги зависит от региона подключения. Актуальные цены указаны насайте tele2.ru и в мобильном приложении «Мой Tele2» (18+). Оплата происходит с единого лицевого счета, аклиент может легко изменить мобильный тариф, сохранив текущий доступ к домашнему интернету.Самым популярным тарифом, на базе которого клиенты выбирают конвергентное решение, стал «Мойонлайн+».Компания предлагает удобный формат подключения без обращения в абонентскую службу. Клиентможет самостоятельно создать заявку в мобильном приложении или личном кабинете на сайте сотовогооператора, выбрав необходимую скорость, оборудование, удобную дату и время приезда монтажника, атакже завершить оформление с помощью цифровой подписи. При этом можно воспользоваться итрадиционным способом подключения услуги: обратиться в любой салон связи Tele2 илидистанционный клиентский сервис.