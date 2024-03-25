За год спрос на подключение домашнего интернета от Tele2 увеличился в 8 раз

Tele2 продолжает развивать конвергентное решение в регионах своего присутствия и продлевает
акцию «3 месяца бесплатного домашнего интернета» при первом подключении до 5 мая 2024
года. С момента первого запуска спецпредложения количество пользователей домашнего
интернета Tele2 выросло в 8 раз. Акция привлекла и новых клиентов компании — 20%
подключившихся пользователей не являлись ранее абонентами Tele2.

Акция «3 месяца домашнего интернета бесплатно» дает возможность пользоваться безлимитным
интернетом в доме или квартире без дополнительной оплаты и на любой оптимальной скорости. В
рамках этой услуги также доступен цифровой сервис Wink, предлагающий 300 ТВ-каналов и более
60 000 единиц видеоконтента.




Подключение домашнего интернета доступно для тарифов линеек «Мой», Black и Premium. После трех
месяцев использования стоимость услуги зависит от региона подключения. Актуальные цены указаны на
сайте tele2.ru и в мобильном приложении «Мой Tele2» (18+). Оплата происходит с единого лицевого счета, а
клиент может легко изменить мобильный тариф, сохранив текущий доступ к домашнему интернету.
Самым популярным тарифом, на базе которого клиенты выбирают конвергентное решение, стал «Мой
онлайн+».

Компания предлагает удобный формат подключения без обращения в абонентскую службу. Клиент
может самостоятельно создать заявку в мобильном приложении или личном кабинете на сайте сотового
оператора, выбрав необходимую скорость, оборудование, удобную дату и время приезда монтажника, а
также завершить оформление с помощью цифровой подписи. При этом можно воспользоваться и
традиционным способом подключения услуги: обратиться в любой салон связи Tele2 или
дистанционный клиентский сервис.

Андрей Игнатенко, руководитель департамента управления конвергентным продуктом Tele2:
«В конвергентном решении главное — цифровое удобство. Домашний интернет стал простым и
доступным: нет бесконечных звонков и бумажной бюрократии. Теперь это просто дополнительная опция
мобильного тарифа, которую можно активировать в приложении в несколько кликов. При этом
пользователь может свободно менять свой тариф на любой другой, сохраняя доступ к домашнему
интернету и оплачивая его одновременно с сотовой связью. В сочетании с бесплатным пробным
периодом на три месяца предложение от Tele2 становится беспроигрышным вариантом».

Справка

Tele2 салон связи

г. Калининград, ул. Черняховского, 30
+7 (4012) 90 99 09
611
kaliningrad.tele2.ru

Tele2 салон связи

г. Калининград, ул. У.Громовой, ориентир ул. Интернациональная 27- 31
+7 (4012) 90 99 09
611
kaliningrad.tele2.ru

Tele2 салон связи

г. Калининград, пр-т Ленинский, 28
+7 (4012) 90 99 09
611
kaliningrad.tele2.ru

Tele2 салон связи

г. Калининград, пр-т Ленинский, 30Б
+7 (4012) 90 99 09
611
kaliningrad.tele2.ru
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