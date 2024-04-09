Пикантное трио в паназиатском стиле: «Ростерхит» обновил сезонное меню

Весна — сезон пробуждения и обновления. А значит, самое время для нового весенне-летнего меню, решили в сети «Ростерхит», и взялись за дело. Поскольку каждый сезон «Ростерхит» старается привнести «изюминку» в свой ассортимент блюд, удивляя гостей интересными новинками, задача была не из легких.

Рваная говядина, мидии, моцарелла в панировке с ягодным джемом, соус из запеченных сладких перцев, инновационные котлеты из растительного белка — казалось бы, что еще можно придумать, когда в меню есть предложения практически на любой вкус? Но команда «Ростерхит» нашла чем удивить постоянных и новых гостей, привнеся в свой привычный формат еды ноту паназиатской кухни.

Как известно, паназиатские блюда славятся разнообразием, яркими вкусами, головокружительными ароматами, а также уникальным сочетанием пряностей. Сладкое, кислое, острое и соленое, сливаясь воедино, создают удивительную гармонию вкусов. Именно эту гармонию бренд-шеф сети «Ростерхит» постарался воплотить сразу в трех блюдах, ставших пикантными новинками весенне-летнего меню.





Возглавляет экзотическое трио Тайский дёнер. Сочный и ароматный, с куриными стрипсами, пряной морковью и ананасами в кисло-сладком соусе, он бесспорно покорит сердца и желудки как ценителей паназиатской кухни, так и любителей просто вкусно поесть. И стоит это астрономическое удовольствие всего 240 рублей.





Еще одна новинка этого сезона — Стрипсы в паназиатском стиле. Сочное и нежное куриное филе в панировке, сдобренной натуральными специями и пряностями, подается с кисло-сладким соусом и прекрасно подойдет как для быстрого и легкого обеда, так и в качестве горячей закуски. Тем более что приготовление этого блюда в печи занимает минимум времени при сохранении всей пользы продукта, а стоит оно всего 230 рублей.





И, наконец, замыкает горячую тройку экзотических хитов этой весны — Батат с соусом карри. Этот сладкий корнеплод является достойным конкурентом привычному всем картофелю. Приятный на вкус, уникальный источник калия, отвечающего за выработку гормонов радости, батат помогает поддерживать бодрость, концентрацию и энергичность. При этом, в отличие от обычного картофеля, он содержит медленные углеводы, которые не провоцируют скачка сахара в крови, долго усваиваются и отлично насыщают, снижая риск переедания. Попробовать эту полезную и при этом оригинальную закуску можно во всех кафе сети за 200 рублей.

«Ростерхит» приглашает оценить яркие новинки из «Тайского меню» и с нетерпением ждёт отзывов от своих гостей!