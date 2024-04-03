Готовим специалистов в самых разных профессиональных сферах

Калининградский колледж управления — это подготовка специалистов в области информационных технологий, юриспруденции, логистики и рекламы, экономической и банковской сферы. В субботу, 6 апреля, в 11:00 в колледже традиционно пройдет День открытых дверей. Абитуриенты встретятся с директором учебного заведения Давыдовой Ольгой Александровной, руководителями образовательных программ, представителями приемной комиссии.



Калининградский колледж управления — это шанс за минимальный срок получить максимальные общеобразовательные и профессиональные компетенции, начать применять знания на практике.

Большим преимуществом для студентов ККУ является практикоориентированность образовательного процесса. Колледж тесно сотрудничает с работодателями региона. Уже с 1 курса студенты включаются в рабочие процессы. Благодаря индивидуальному подходу Калининградский колледж управления уже много лет готовит компетентных, мобильных и предприимчивых специалистов по востребованным специальностям. Многие выпускники колледжа построили успешную карьеру и трудятся в различных организациях Калининградской области.





Среднее профессиональное образование:

09.02.06 Сетевое и системное администрирование

40.02.04 Юриспруденция

09.02.07 Информационные системы и программирование

21.02.19 Землеустройство

42.02.01 Реклама

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

38.02.03 Операционная деятельность в логистике

38.02.07 Банковское дело

40.02.02 Правоохранительная деятельность

42.02.02 Издательское дело

После окончания Калининградского колледжа управления выпускники имеют возможность продолжить обучение по тому же профилю в нашем Калининградском институте управления.

Высшее образование — бакалавриат:

38.03.04 Государственное и муниципальное управление

38.03.02 Менеджмент

40.03.01 Юриспруденция

38.03.01 Экономика

Высшее образование — магистратура:

38.04.04 Государственное и муниципальное управление







Для поступления необходимо предоставить документы, удостоверяющие личность, гражданство (паспорт или временное удостоверение личности) и документ государственного образца о среднем (полном) общем, среднем профессиональном или высшем образовании (оригинал или копию). Документы можно лично предоставить в приёмную комиссию или воспользоваться сервисом электронной подачи документов.

Набор абитуриентов на 1 курс с 20 июня 2024 года. Выбирай и действуй вместе с нами!

Информация:

Адрес приемной комиссии (место приема документов, необходимых для поступления): г. Калининград, ул. Баженова, 4, каб. 107.

E-mail: nabor@kiu39.ru

Время работы в период приемной кампании:

Пн-чт: 9:00 — 17:00 (прием документов до 17.00)

Пт: 9:00 — 17:00 (прием документов до 16.00)

Сб: 9:00 — 13:00

Телефоны: +7(4012) 50-89-40 / 55-73-82

Со всеми образовательными программами можно ознакомиться на сайтах колледжа и итститута.

Как добраться:

Автобус № 39 — остановка «Калининградский институт управления»,

Автобус № 28, маршрутное такси № 87 — остановка «ул. Баженова».