Готовим специалистов в самых разных профессиональных сферах

Калининградский колледж управления — это подготовка специалистов в области информационных технологий, юриспруденции, логистики и рекламы, экономической и банковской сферы. В субботу, 6 апреля, в 11:00 в колледже традиционно пройдет День открытых дверей. Абитуриенты встретятся с директором учебного заведения Давыдовой Ольгой Александровной, руководителями образовательных программ, представителями приемной комиссии.
Калининградский колледж управления — это шанс за минимальный срок получить максимальные общеобразовательные и профессиональные компетенции, начать применять знания на практике.
Большим преимуществом для студентов ККУ является практикоориентированность образовательного процесса. Колледж тесно сотрудничает с работодателями региона. Уже с 1 курса студенты включаются в рабочие процессы. Благодаря индивидуальному подходу Калининградский колледж управления уже много лет готовит компетентных, мобильных и предприимчивых специалистов по востребованным специальностям. Многие выпускники колледжа построили успешную карьеру и трудятся в различных организациях Калининградской области.
Среднее профессиональное образование:
09.02.06 Сетевое и системное администрирование
40.02.04 Юриспруденция
09.02.07 Информационные системы и программирование
21.02.19 Землеустройство
42.02.01 Реклама
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
38.02.03 Операционная деятельность в логистике
38.02.07 Банковское дело
40.02.02 Правоохранительная деятельность
42.02.02 Издательское дело
После окончания Калининградского колледжа управления выпускники имеют возможность продолжить обучение по тому же профилю в нашем Калининградском институте управления.
Высшее образование — бакалавриат:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление
38.03.02 Менеджмент
40.03.01 Юриспруденция
38.03.01 Экономика
Высшее образование — магистратура:
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Для поступления необходимо предоставить документы, удостоверяющие личность, гражданство (паспорт или временное удостоверение личности) и документ государственного образца о среднем (полном) общем, среднем профессиональном или высшем образовании (оригинал или копию). Документы можно лично предоставить в приёмную комиссию или воспользоваться сервисом электронной подачи документов.
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Информация:
- Адрес приемной комиссии (место приема документов, необходимых для поступления): г. Калининград, ул. Баженова, 4, каб. 107.
- E-mail: nabor@kiu39.ru
Время работы в период приемной кампании:
- Пн-чт: 9:00 — 17:00 (прием документов до 17.00)
- Пт: 9:00 — 17:00 (прием документов до 16.00)
- Сб: 9:00 — 13:00
Телефоны:
Со всеми образовательными программами можно ознакомиться на сайтах колледжа и итститута.
Как добраться:
Автобус № 39 — остановка «Калининградский институт управления»,
Автобус № 28, маршрутное такси № 87 — остановка «ул. Баженова».