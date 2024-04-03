Готовим специалистов в самых разных профессиональных сферах

Калининградский колледж управления — это подготовка специалистов в области информационных технологий, юриспруденции, логистики и рекламы, экономической и банковской сферы. В субботу, 6 апреля, в 11:00 в колледже традиционно пройдет День открытых дверей. Абитуриенты встретятся с директором учебного заведения Давыдовой Ольгой Александровной, руководителями образовательных программ, представителями приемной комиссии.

Калининградский колледж управления — это шанс за минимальный срок получить максимальные общеобразовательные и профессиональные компетенции, начать применять знания на практике.

Большим преимуществом для студентов ККУ является практикоориентированность образовательного процесса. Колледж тесно сотрудничает с работодателями региона. Уже с 1 курса студенты включаются в рабочие процессы. Благодаря индивидуальному подходу Калининградский колледж управления уже много лет готовит компетентных, мобильных и предприимчивых специалистов по востребованным специальностям. Многие выпускники колледжа построили успешную карьеру и трудятся в различных организациях Калининградской области.


Среднее профессиональное образование:

09.02.06 Сетевое и системное администрирование
40.02.04 Юриспруденция
09.02.07 Информационные системы и программирование
21.02.19 Землеустройство
42.02.01 Реклама
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
38.02.03 Операционная деятельность в логистике
38.02.07 Банковское дело
40.02.02 Правоохранительная деятельность

42.02.02 Издательское дело

После окончания Калининградского колледжа управления выпускники имеют возможность продолжить обучение по тому же профилю в нашем Калининградском институте управления.

Высшее образование — бакалавриат:

38.03.04 Государственное и муниципальное управление
38.03.02 Менеджмент
40.03.01 Юриспруденция
38.03.01 Экономика

Высшее образование — магистратура:

38.04.04 Государственное и муниципальное управление



Для поступления необходимо предоставить документы, удостоверяющие личность, гражданство (паспорт или временное удостоверение личности) и документ государственного образца о среднем (полном) общем, среднем профессиональном или высшем образовании (оригинал или копию). Документы можно лично предоставить в приёмную комиссию или воспользоваться сервисом электронной подачи документов.

Набор абитуриентов на 1 курс с 20 июня 2024 года. Выбирай и действуй вместе с нами!

Информация:

  • Адрес приемной комиссии (место приема документов, необходимых для поступления): г. Калининград, ул. Баженова, 4, каб. 107.
  • E-mail: nabor@kiu39.ru

Время работы в период приемной кампании:

  • Пн-чт: 9:00 — 17:00 (прием документов до 17.00)
  • Пт: 9:00 — 17:00 (прием документов до 16.00)
  • Сб: 9:00 — 13:00

Телефоны: +7(4012) 50-89-40 /55-73-82

Со всеми образовательными программами можно ознакомиться на сайтах колледжа и итститута.

Как добраться:

Автобус № 39 — остановка «Калининградский институт управления»,

Автобус № 28, маршрутное такси № 87 — остановка «ул. Баженова».

Справка

Калининградский колледж управления

г. Калининград, ул. Баженова, 4
+7 (4012) 50 89 40
+7 (4012) 55 73 82
kku39.ru
Вконтакте

Калининградский институт управления

г. Калининград, ул. Баженова, 4
+7 (4012) 55 73 82
+7 (4012) 50 89 40
kiu39.ru
Вконтакте
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Реклама. АНППО «Калининградский колледж управления», ИНН 3906051560
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