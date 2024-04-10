«Билайн»: женщины обошли мужчин по скачиванию спортивных приложений

Ко Дню здоровья «билайн» проанализировал частоту скачивания спортивных приложений в I квартале 2024 года. Аналитики выяснили, что абоненты оператора стали уделять больше внимания домашним тренировкам. При этом женщины значительно обогнали мужчин по загрузке сервисов онлайн-фитнеса.

Специалисты «билайн.аналитики» изучили обезличенные данные интернет-трафика абонентов оператора со всей России. Самый спортивный город — Москва, где популярность онлайн-фитнеса выросла на 30% по сравнению с прошлым годом. Далее в рейтинге расположились Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Краснодар, Екатеринбург, Ставрополь, Новосибирск, Нижний Новгород и Кемерово. Больше всего пользователи скачивали приложения для домашних тренировок, бега и сервисы для занятий йогой.

Почти 77% пользователей этих фитнес-приложений — женщины. Причем их число возросло в этом году на 5%. Основная возрастная группа таких платформ — это абоненты 35–40 лет. Интересно, что пик активности приходится на будние дни, а именно с понедельника по среду.


Результаты исследования отражают не просто интерес к фитнесу, но и стремление к здоровому образу жизни. В топе городов с высоким уровнем использования приложений правильного питания и подсчета калорий оказались Санкт-Петербург, Казань, Краснодар, Ставрополь, Барнаул, Самара, Екатеринбург, Новосибирск и Ростов-на-Дону. Лидером списка снова стала Москва.

Женщины по-прежнему чаще мужчин с помощью приложений следят за тем, что они едят: аудитория таких сервисов на 76% состоит из представителей прекрасного пола. В 2024 году здоровое питание больше всего стало волновать пользователей в возрасте 35-40 лет, тогда как годом ранее лидерство было за группой 30-35 лет.

Для работы большинства спортивных приложений необходим мобильный интернет. Расширяя емкость и покрытие 4G, «билайн» делает такие сервисы доступнее и помогает удовлетворить потребность клиентов в заботе о собственном здоровье. Использование спортивных приложений в смартфоне увеличивает осведомленность абонентов о здоровом образе жизни, что может повышать ее качество и безопасность. С доступным интернетом проще следить за своим состоянием и формой, даже если поблизости нет ни одного спортзала.

Изображение от Freepik

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