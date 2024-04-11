ООО СЗ «ИК «Стройинвестиция» получила проектное финансирование Сбера

Сбер и ООО Специализированный Застройщик «Инвестиционная компания «Стройинвестиция» подписали договор о проектном финансировании для строительства многоквартирного жилого дома ЖК «LETTO».

Пятиэтажный дом на 114 квартир будет расположен на берегу Балтийского моря, в поселке Малиновка Зеленоградского района. Застройщик планирует возвести малоэтажный комплекс общей площадью более 4 тыс. квадратных метров.

ЖК «LETTO» — это новый современный жилой комплекс в 8 минутах ходьбы от побережья Балтийского моря с современной архитектурой, лучшими песочными пляжами, благоустроенной территорией, лифтами, парковкой, детскими и спортивными площадками. В шаговой доступности вся инфраструктура для жизни и отдыха.


Андрей Свердлов, управляющий Калининградским отделением Сбербанка:

«Сбербанк активно работает с застройщиками по проектному финансированию с использованием эскроу-счетов и старается предоставить комфортные условия сотрудничества для наших партнеров, а также сделать выгодным конечный продукт для населения. Такое сотрудничество позволяет застройщикам активнее увеличивать темпы продаж, а населению безопасно покупать квартиры. Так, при покупке жилья в ЖК „LETTO“ средства клиентов будут направляться на эскроу-счета в Сбере и храниться там в течение всего срока строительства. Застройщик сможет воспользоваться денежными средствами только после ввода дома в эксплуатацию».

Игорь Лазарев, генеральный директор ООО Специализированный Застройщик «Инвестиционная компания «Стройинвестиция»:

«Сбербанк для нас является надежным партнером. Финансирование получили очень оперативно. Это уже наш третий проект, и такое взаимовыгодное сотрудничество позволяет нам планомерно развиваться, сохраняя высокое качество строительства, выполняя все взятые на себя обязательства в срок».

ООО Специализированный Застройщик «Инвестиционная компания «Стройинвестиция» работает на рынке более 8 лет и за это время успешно реализовала 15 жилых комплексов.

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте.
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