Клиенты Tele2 cмогут обменять минуты на билеты в музеи Калининграда

Tele2 предлагает абонентам обменять накопленные минуты на билеты в музеи. С 15 апреля клиенты оператора могут воспользоваться акцией и посетить в Янтарном крае Калининградский областной историко-художественный музей и музей кошек «Мурариум» в Зеленоградске.

Tele2 поддерживает стремление своих клиентов участвовать в мероприятиях в сфере культуры, интересоваться искусством и проводить время в музеях. Следуя концепции «минуты — новая валюта», оператор снова проводит акцию «Культурный обмен» и предлагает абонентам конвертировать их в билеты в музеи. В прошлом году клиенты активно пользовались предложением и поменяли более 20 млн минут.

В этом году Tele2 запускает акцию в 15 городах России: в Санкт-Петербурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Казани, Красноярске, Екатеринбурге, Туле, Перми, Волгограде, Владивостоке, Новосибирске, Челябинске, Воронеже, Иркутске и Улан-Удэ. С 15 апреля по 19 мая 2024 года обменять накопленные минуты на билеты можно в более чем 40 музеях, а воспользоваться полученными промокодами и посетить выбранные места — до 2 июня. При этом акция доступна не только жителям городов-участников, но и абонентам других регионов. Так Tele2 предлагает клиентам путешествовать и изучать культурную жизнь посещаемых мест.

Оператор значительно расширил список партнеров: теперь доступны картинные галереи, центры цифрового искусства, исторические и краеведческие музеи, музеи-заповедники, планетарии и океанариумы. А в мае Tele2 запустит «Культурный обмен» и в Москве. Обменять накопленные минуты можно в приложении «Мой Tele2» — подробности использования полученных промокодов в каждом конкретном музее можно узнать на сайте оператора.
Справка

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611
kaliningrad.tele2.ru

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611
kaliningrad.tele2.ru

Tele2 салон связи

г. Калининград, пр-т Ленинский, 30Б
+7 (4012) 90 99 09
611
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