В Калининграде открылся новый магазин «Лесобалт Восток»

Для деловых и творческих, для тех, кто строит и планирует ремонт, для тех, кто мастерит и украшает, в общем, для всех, кто любит уют и ценит качество, открылся новый магазин «Лесобалт Восток». Его легко найти: посёлок Большое Исаково, ул. Калининградская, 37 (ориентир — автосалон «Сервис Лада»).



— Новая локация на востоке города с удобным подъездом с Окружной дороги и посёлка Большое Исаково,

— Ассортимент, который увеличился в разы,

— Продажа напрямую от производителя без посредников,

— Качество, которое не требует сомнений,

— Используемое в производстве сырьё — местные породы деревьев: берёза, осина, дуб, а также северная сосна и сибирская лиственница,

— Ремесленный цех, в котором товар можно доработать под индивидуальные потребности.

Что можно приобрести в магазине «Лесобалт Восток»? Всё — от полки до скамейки. Всегда в ассортименте террасная и палубная доска, мебельные щиты для подоконников, столешниц, ступеней, клееный брус, вагонка, — всё для воплощения самых смелых идей в квартире, загородном доме, а также на участке.

Открыть ремесленный магазин удалось благодаря участию в региональной программе, в рамках которой правительство предоставляет предпринимателям льготные кредиты на развитие и создание новых рабочих мест.

Ждём вас по будням с 9.00 до 18.00, в субботу — воскресенье с 10.00 до 14.00. Дом мечты начинается с «Лесобалт Восток».