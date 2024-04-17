В Калининграде открылся новый магазин «Лесобалт Восток»

Есть как минимум шесть веских причин, чтобы посетить «Лесобалт Восток»:
— Новая локация на востоке города с удобным подъездом с Окружной дороги и посёлка Большое Исаково,
— Ассортимент, который увеличился в разы,
— Продажа напрямую от производителя без посредников,
— Качество, которое не требует сомнений,
— Используемое в производстве сырьё — местные породы деревьев: берёза, осина, дуб, а также северная сосна и сибирская лиственница,
— Ремесленный цех, в котором товар можно доработать под индивидуальные потребности.
Открыть ремесленный магазин удалось благодаря участию в региональной программе, в рамках которой правительство предоставляет предпринимателям льготные кредиты на развитие и создание новых рабочих мест.
Ждём вас по будням с 9.00 до 18.00, в субботу — воскресенье с 10.00 до 14.00. Дом мечты начинается с «Лесобалт Восток».