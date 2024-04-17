В Калининграде открылся новый магазин «Лесобалт Восток»

Для деловых и творческих, для тех, кто строит и планирует ремонт, для тех, кто мастерит и украшает, в общем, для всех, кто любит уют и ценит качество, открылся новый магазин «Лесобалт Восток». Его легко найти: посёлок Большое Исаково, ул. Калининградская, 37 (ориентир — автосалон «Сервис Лада»).
   
Есть как минимум шесть веских причин, чтобы посетить «Лесобалт Восток»:

— Новая локация на востоке города с удобным подъездом с Окружной дороги и посёлка Большое Исаково,
— Ассортимент, который увеличился в разы,
— Продажа напрямую от производителя без посредников,
— Качество, которое не требует сомнений,
— Используемое в производстве сырьё — местные породы деревьев: берёза, осина, дуб, а также северная сосна и сибирская лиственница,
— Ремесленный цех, в котором товар можно доработать под индивидуальные потребности.

Что можно приобрести в магазине «Лесобалт Восток»? Всё — от полки до скамейки. Всегда в ассортименте террасная и палубная доска, мебельные щиты для подоконников, столешниц, ступеней, клееный брус, вагонка, — всё для воплощения самых смелых идей в квартире, загородном доме, а также на участке.

Открыть ремесленный магазин удалось благодаря  участию в региональной программе, в рамках которой правительство предоставляет предпринимателям льготные кредиты на развитие и создание новых рабочих мест.

Ждём вас по будням с 9.00 до 18.00, в субботу — воскресенье с 10.00 до 14.00. Дом мечты начинается с «Лесобалт Восток».

Справка

Лесобалт производственная компания

г. Калининград, ул. Ручейная, 7
+7 (4012) 37 51 33
+7 (4012) 72 88 06
www.lesobalt.ru
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Реклама. ООО «Лесобалт», ИНН: 3906089959
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