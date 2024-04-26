Клещи проснулись: 5 вопросов о том, чем они опасны и как с ними бороться

В ближайшие дни ожидается по-настоящему весенняя погода, синоптики прогнозируют до 17 градусов тепла. Если вы живете в собственном доме, владеете дачным участком — самое время подумать о своей безопасности. Именно сейчас, когда устойчивые ночные заморозки позади, сезон активности клещей вступил в наиболее горячую фазу. Специалисты при этом рекомендуют проводить обработку параллельно с уничтожением других вредителей, которые помогают распространять опасных насекомых, т.е. грызунов. Отвечаем на самые популярные вопросы о клещах и способах борьбы с ними вместе с экспертами компании «Балтдезус», сотрудники которой точно знают, что и как делать.





Действительно ли стоит бояться клещей? Один меня укусил в детстве — ничего не случилось.

По данным Управления Роспотребнадзора по Калининградской области, вирус клещевого энцефалита обнаружен лабораторными исследованиями в 0,31% клещей, снятых с пострадавших от укусов, а боррелиии — возбудители болезни Лайма — в 18,5 %. Таким образом, можно сказать, что есть, конечно, вероятность подхватить смертельно опасное заболевание — клещевой энцефалит, а в условиях Калининградской области от укуса клеща наиболее высокий риск получить болезнь Лайма (клещевой боррелиоз). Клещи переносят также возбудителей гранулоцитарного анаплазмоза, эрлихиоза и т.д. Все перечисленные заболевания приводят как минимум к серьезным недомоганиям. Ранние проявления болезни Лайма могут включать в себя: жар, головные боли, усталость и характерную кожную сыпь, название которой — мигрирующая эритема. В некоторых случаях в патологический процесс вовлекаются ткани суставов, сердце, а также нервная система, глаза. В большинстве случаев клещевой боррелиоз излечивается с помощью антибиотиков. Исход заболевания во многом зависит от своевременности и правильности постановки диагноза и раннего начала лечения инфекции. Несвоевременная и неадекватная терапия может привести к развитию «поздней стадии», которая трудноизлечима и может закончиться инвалидностью или даже смертью заболевшего.

Почему клещей так много именно в Калининградской области?



В России клещи особенно полюбили несколько регионов, и самый западный — один из них. Коварство ситуации в том, что природные условия в Калининградской области благоприятны не только для человека, но и для этих насекомых: умеренный климат с редкими и непродолжительными заморозками, влажность, обилие зелени и прокормителей клещей: грызунов, птиц. В итоге период высокой активности клещей длится с конца марта по октябрь, а единичные экземпляры попадаются и позже.

Как эффективно оградить себя и близких от опасных насекомых?

Прежде всего — сделать прививку от клещевого энцефалита. Однако от других заболеваний прививок нет (это касается и болезни Лайма, вакцину от которой когда-то разработали, но ее эффективность оказалась очень низкой). Поэтому главное правило — репелленты, закрытое одеждой тело, тщательный его осмотр дома. А теперь представьте, что вы находитесь на дачном участке, на улице плюс 20 —30 градусов, у вас маленькие дети/внуки и домашние животные, которые проводят много времени на улице. Что делать в этом случае? Ответ однозначен: проводить акарицидную обработку участка, причем каждые 45 дней. Увы, полностью обезопасить себя можно только так.

Но ведь гарантии, что все сделано правильно, никто не даст, не так ли?

Нет, гарантировать эффективность обработки можно, но для этого нужно в первую очередь обращать внимание не на дешевизну услуги, а на тех, кто ее оказывает. Например, специалисты «Балтдезус» имеют стаж работы в дезинфекции уже более 30 лет. Компания возникла на базе советской дезинфекционной службы, в ее штате есть эпидемиолог, который ежедневно контролирует дезинфекторов, инструктирует их, постоянно находится на связи в офисе на случай необходимости консультации для клиента.

Любая химическая обработка тоже опасна. Моя семья не пострадает?

Для уничтожения клещей ООО «Балтдезус» применяет новейшие зарегистрированные и рекомендованные Роспотребнадзором вещества на основе перетроидов, они имеют избирательную токсичность для членистоногих, а для человека и теплокровных животных малоопасны. Пиретроиды токсичны не только для клещей, но и для всех насекомых, в т.ч. для пчел. Для более равномерного распределения акрицидного средства применяется рассеивающая аппаратура и водная смесь, содержащая летучие органические соединения, имеющие запах, они раздражают органы дыхания и зрения, поэтому обработку проводит дезинфектор в специальном защитном костюме, а также в очках, респираторе, перчатках, средствах защиты от шума. Во время обработки не следует приближаться к дезинфектору. Нельзя находиться на территории во время проведения акарицидной обработки, допускать на неё домашних животных и детей. После акарицидной обработки, примерно через 2- 3 часа, когда раздражающие органические соединения улетучатся, можно спокойно выходить на улицу. На обработанной территории пиретроиды осядут на почву и растения, через 3-5 дней клещи должны погибнуть, тогда по этой зеленой зоне можно будет гулять с детьми и домашними питомцами и не бояться того, что где-нибудь вас или ребенка подстерегает клещ. Срок защитного действия пиретроидов 30-45 дней.

С 25 апреля компания «Балтдезус» начала повторную акарицидную (противоклещевую) обработоку городских территорий: скверов и зеленых зон по государственному контракту. Специалисты компании готовы проконсультировать по срокам, технологии, стоимости обработок и другим вопросам.