ГК «ТВН» поздравила жителей Дома ветеранов Калининградской области с Днем Победы

Цветы, угощения и теплые пожелания: группа компаний «ТВН» поздравила жителей Дома ветеранов Калининградской области с наступающим Днем Победы. В преддверии главного праздника страны представители застройщика накрыли праздничный стол для ветеранов, вручили цветы, сделали памятные фотографии и преподнесли подарок — цифровой фотоаппарат.

У ветеранов здесь насыщенная и яркая жизнь. Они занимаются художественным и прикладным творчеством, принимают участие в праздниках и фестивалях, общаются в литературном клубе. Активный отдых, скандинавская ходьба, танцевальная терапия, экскурсионные поездки по историческим и памятным местам города Калининграда и области дарят жителям Дома ветеранов ощущение удовольствия и радости, поддерживая и восстанавливая их физическое и душевное состояние. Яркие моменты теперь будут запечатлены с помощью нового фотоаппарата.

Руководитель группы компаний «ТВН» Константин Евгеньевич Кабанов лично поздравил ветеранов, выразил благодарность за проявленные в годы Великой Отечественной войны героизм, мужество и самоотверженность, отметил большой вклад ветеранов в патриотическое воспитание молодого поколения, пожелал им крепкого здоровья и долголетия. Константин Евгеньевич подчеркнул, что благодаря подвигу ветеранов мы живем, воспитываем детей, созидаем, строим страну, свой город, регион.

Во время встречи ветераны поделились воспоминаниями о войне, рассказали об участии в боях, тяжелом труде в тылу и о том, как жили в послевоенные годы.

Нину Петровну Демешеву, без преувеличения, многие знают в Калининградской области. Она прошла всю войну, в том числе Сталинградскую битву. Именно Нина Петровна была одной из тех, кто спасал жизни раненых солдат. Имя Нины Петровны Демешевой занесено в книгу «Лучшие люди России», а среди ее наград — орден Красной звезды, орден Великой Отечественной войны II степени, медали «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие Праги» и «За взятие Берлина».





На встрече присутствовал Леонид Алексеевич Малолкин. Он родился 1925 году Сталинграде (ныне г. Волгоград). Мальчишкой мечтал строить корабли, путешествовать. Война внесла коррективы. Семнадцатилетним пареньком он сам обратился в военкомат, чтобы уйти на фронт. Почти год воевал несовершеннолетним в зенитно-артиллерийском полку родного города. Война для Леонида Алексеевича закончилась на Карельском фронте. Он награжден орденом Великой Отечественной войны, медалями «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией», медалью Жукова, юбилейными медалями к годовщинам Победы в ВОВ 1941-1945 годов.





Почетным гостем праздничного обеда также стал ветеран-штурмовик Иван Павлович Ковязин, который участвовал в штурме Кенигсберга и взятии Пиллау, прошёл с боями реки Висла и Одер, а победу встретил на подступах к Берлину.

Много историй из жизни и воспоминаний звучало в этот день. Руководитель группы компаний «ТВН» Константин Евгеньевич Кабанов выслушал пожелания и просьбы, пообещал оказывать помощь госпиталю ветеранов войн Калининградской области. Любой успешно развивающийся бизнес должен нести социальную ответственность — так считают в коллективе.





Группа компаний «ТВН» постоянно принимает участие в реализации социально-значимых проектов, взаимодействует с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области по предоставлению благоустроенных жилых квартир для детей-сирот, оказывает гуманитарную помощь частям и семьям военнослужащих.