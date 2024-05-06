Tele2 ускорила мобильный интернет в Калининградcкой области на 50%

Tele2 провела рефарминг сети в Калининграде и городах на побережье Балтийского моря, что позволило повысить скорость 4G-интернета в среднем на 50%, а также обеспечить устойчивую работу оборудования при пиковых нагрузках.

Tele2 продолжает развивать инфраструктуру связи в Калининградской области. Поскольку трафик в сетях 3G постоянно снижается, а в сетях 4G — увеличивается, технические специалисты оператора провели в регионе рефарминг сети 3G с перераспределением части частотного спектра диапазона 2100 МГц в стандарт LTE.

Работы провели в Калининграде, а также в Балтийске, Зеленоградске, Пионерском, Светлогорске и Янтарном. Модернизация частотного спектра позволила увеличить скорость передачи данных в среднем на 50%. В результате Tele2 продолжает обеспечивать стабильную работу сети и доступность современных цифровых сервисов.

Александр Коренецкий, директор калининградского филиала Tele2:

«Большинство калининградцев используют смартфоны с поддержкой 4G. Технология давно стала стандартом для мобильного интернета и теперь доступна как во флагманских, так и в бюджетных моделях телефонов. Высвободившийся частотный ресурс мы направили на усиление стандарта 4G, что позволит нашим клиентам смотреть видео в онлайн-формате в высоком качестве и получать быстрый доступ к различным цифровым сервисам. Обновление сети приобретает особую важность в преддверии туристического сезона, когда в Калининградскую область приедут гости со всей России».