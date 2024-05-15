Порадуйте любимую ярким букетом с Floria39

Хотите сделать сюрприз любимому человеку, но у вас совсем нет времени на подготовку? Всё, что вы знаете о понравившейся девушке, это её номер телефона? Подарок должен быть доставлен анонимно? Нужно заказать цветы в Калининграде быстро и без лишних хлопот? Тогда вам — в салон цветов Floria39.


Флористы соберут для вас оригинальный букет на любой случай — от скромного знака внимания коллеге до шикарного подарка любимой. В ассортименте Floria39 всегда свежие цветы: розы, гортензии, хризантемы, герберы, кустовые розы и, конечно, обожаемые девушками пионы. Не упустите шанс порадовать свою избранницу пышным букетом в сезон этих ароматных цветов! Магазин получает поставки два раза в неделю. Свежий букет из пионов будет радовать глаз не один день!

На языке цветов пионы символизируют благополучие, взаимопонимание и долголетие. Поэтому они как нельзя лучше подходят для свадебных букетов. Композиция из пионов в руках невесты становится талисманом и символом счастливой семейной жизни.


Милым дополнением станет плюшевый мишка. Вместе с букетом курьер может привезти и ваш подарок. Сервис доставки работает с 8 до 23 часов. Сделайте заказ — и букет будет у адресата уже в течение часа! Композиции стоимостью от 3000 рублей доставляются в пределах Калининграда бесплатно.

С каталогом можно ознакомиться на сайте Floria39. Хотите выбрать цветы лично? Загляните в магазин Amelia по адресу: ул. Сергеева, 61, с 9 до 20 часов. Также вы всегда можете получить консультацию флориста онлайн или по телефону +7 (900) 568-55-58.


Если вы часто радуете родных и любимых яркими композициями, оформите во Floria39 подписку на цветы. Она даёт скидку 25% от розничной цены, работу с личным менеджером, бонусную программу, а также исключительные предложения в праздничные дни. Состав подписки можно изменить в любое время!

Floria39 — свежие цветы в Калининграде на расстоянии одного звонка!

Справка

Amelia Цветочный магазин

г. Калининград, ул. Сергеева, 61
+7 (900) 568 55 58
amelia-flowers.ru
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Реклама. ИП Земецкас Д. В., ИНН 390513367987
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