«ХозHOUSE»: хозяйственные товары оптом в Калининграде

«ХозHOUSE» на Камской, 2б, предлагает широкий ассортимент продукции хозяйственного и бытового назначения.

Заказ можно оформить не выходя из дома или офиса: все товары из нашего каталога удобно сгруппированы по категориям на сайте hh39.ru (hozhouse39.ru). Выбирайте нужное, добавляйте в корзину и оформляйте заказ. Также с удовольствием поможем оформить заказ у нас в офисе. А если необходима консультация, звоните по телефону 65-00-75.

Пожалуй, каждый предприниматель заинтересован в надежном торговом партнере, готовом предложить комфортные условия. Компания «ХозHOUSE» более 10 лет занимается поставками на калининградский рынок товаров хозяйственного и бытового назначения, предлагая индивидуальный подход к каждому клиенту.





Мы работаем только с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, поэтому умеем ценить время и внимание. У нас нет неприветливых сотрудников и очередей, практически не случается накладок с поставками и отгрузкой товара, потому что мы уважаем партнерские отношения.

Оптовый склад «ХозHOUSE» расположен по адресу: ул. Камская, 2б, корпус 4.

Мы предлагаем :

— посуду,

— уборочный инвентарь,

— товары для дома,

— товары для стирки и сушки белья,

— предметы гигиены,

— инструменты,

— садово-огородный инвентарь,

— товары для туризма и отдыха на природе,

— товары для творчества,

— канцелярские товары и многое другое.

Ассортимент «ХозHOUSE» постоянно обновляется: мы следим за новинками и регулярно изучаем спрос населения.Приветливые сотрудники всегда готовы оказать вам помощь в подборе нужных товаров, проконсультировать и ответить на возникающие вопросы. А еще у нас лояльные цены, гибкая система скидок, частые акции и распродажи на самые разные группы хозтоваров.