«ХозHOUSE»: хозяйственные товары оптом в Калининграде

«ХозHOUSE» на Камской, 2б, предлагает широкий ассортимент продукции хозяйственного и бытового назначения.

Заказ можно оформить не выходя из дома или офиса: все товары из нашего каталога удобно сгруппированы по категориям на сайте hh39.ru (hozhouse39.ru). Выбирайте нужное, добавляйте в корзину и оформляйте заказ. Также с удовольствием поможем оформить заказ у нас в офисе.  А если необходима консультация, звоните по телефону 65-00-75.

Пожалуй, каждый предприниматель заинтересован в надежном торговом партнере, готовом предложить комфортные условия. Компания «ХозHOUSE» более 10 лет занимается поставками на калининградский рынок товаров хозяйственного и бытового назначения, предлагая индивидуальный подход к каждому клиенту.


Мы работаем только с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, поэтому умеем ценить время и внимание. У нас нет неприветливых сотрудников и очередей, практически не случается накладок с поставками и отгрузкой товара, потому что мы уважаем партнерские отношения.

Оптовый склад «ХозHOUSE» расположен по адресу: ул. Камская, 2б, корпус 4.

Мы предлагаем :

— посуду,
— уборочный инвентарь,
— товары для дома,
— товары для стирки и сушки белья,
— предметы гигиены,
— инструменты,
— садово-огородный инвентарь,
— товары для туризма и отдыха на природе,
— товары для творчества,
— канцелярские товары и многое другое.

Ассортимент «ХозHOUSE» постоянно обновляется: мы следим за новинками и регулярно изучаем спрос населения.

Приветливые сотрудники всегда готовы оказать вам помощь в подборе нужных товаров, проконсультировать и ответить на возникающие вопросы. А еще у нас лояльные цены, гибкая система скидок, частые акции и распродажи на самые разные группы хозтоваров.

ИП Круглыхин Т. А. ОГРНИП315392600013823, г. Калининград.

Справка

ХозHOUSE оптовый магазин хозяйственных товаров

г. Калининград, ул. Камская, 2Б, корп. 4
+7 (4012) 65 00 75
www.hozhouse39.ru
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Реклама. ИП Круглыхин Тимофей Александрович. ИНН 391703711284
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