Бороться по-русски: в Калининграде провели Кубок пяти морей по самбо

Около 80 юных спортсменов — будущих звезд самбо — собрались в Калининграде для того, чтобы побороться за Кубок пяти морей. Это турнир, для проведения которого объединились Всероссийская федерация самбо, Росрыболовство и Минспорта. Сейчас проходят отборочные этапы: первый состоялся в Архангельске, вслед за столицей янтарного края сильнейших будут выявлять во Владивостоке и Петропавловске-Камчатском. Победители отправятся в октябре в Москву.

В день проведения турнира на «Автотор-арене» было множество поклонников самбо: уже в холле всех причастных ждала развлекательная программа. Соревнования собрали десятки человек, которые пришли поболеть за ребят. Среди них были и будущие моряки — курсанты Калининградского морского рыбопромышленного колледжа, которые с удовольствием не только следили за борьбой, но и принимали участие в пресс-конференции, предварившей состязания. И это было не случайно: главным партнером соревнований стало Росрыболовство, а одним из основных спонсоров — группа компаний «За Родину», занимающаяся добычей и переработкой рыбы.

«Самбо — это наш исконный вид спорта, он заставляет нас не только учиться техническим навыкам, но и проявлять целеустремленность, быть сильными, быть здоровыми», — приветствовал собравшихся на открытии турнира глава Росрыболовства Илья Шестаков, специально приехавший по этому случаю в Калининград. Эти качества очень пригодятся в жизни начинающим спортсменам, собравшимся на «Автотор-арене», предоставившей площадку для турнира. Некоторыми достижениями они могут похвастаться уже сейчас: это юноши 12-14 лет со всей России, имеющие не ниже второго юношеского разряда, кандидаты в спортивные сборные региона.

В Калининграде один из отборочных этапов турнира решили провести не случайно.

«Традиции самбо в нашем регионе невероятно сильны. Есть чемпионы мира, чемпионы Европы, недавно на чемпионате Европы наша воспитанница Анжела Гаспарян заняла второе место — она серебряный призер чемпионата Европы», — отметил на пресс-конференции перед открытием соревнований Президент Федерации самбо и дзюдо Калининградской области Максим Плечков.

Один из легендарных спортсменов — чемпион мира по самбо, мастер спорта международного класса и вице-президент областной Федерации Виталий Михеев — также участвовал в этой встрече. «», — с гордостью сказал он.

В областной Федерации Виталий Михеев отвечает в том числе за проект «Самбо в школу». Это значит, что из трех уроков физкультуры у ребят один посвящен этому виду спорта. Сейчас он объединяет уже 15 школ региона, и их число растет. В ближайшее время к проекту присоединятся еще 5 учебных заведений. Среди них и учреждение закрытого типа для трудных подростков из Немана — большую роль в развитии самбо играет воспитательный момент, поскольку спорт сильных мужчин может оказать решающее влияние на жизненный выбор ребенка.





Виталий Михеев - чемпион мира по самбо, мастер спорта международного класса и вице-президент областной Федерации



«Самбо учит очень многому. Самбо — это определенная философия, которая учит не только выигрывать, но учит уважать старших, учат умению побеждать, учат умению идти к своей цели», — убеждена и министр спорта региона Наталья Ищенко, которая также приветствовала участников Кубка пяти морей.

В том, что самбо в регионе не просто есть, а активно развивается, большую роль сыграли именно областные спортивные власти, считает директор региональной Спортивной школы по дзюдо и самбо Дмитрий Туманов: «За последнее время уровень самбо и дзюдо в Калининградской области очень серьезно вырос. Ждем молодых специалистов, пополнения в рядах тренерских наших — и все у нас, думаю, получится. Стимулов дополнительных появилось очень много. Такие турниры проводятся — масштабные, всероссийского уровня — в Калининграде, как Кубок пяти морей. Это большая заслуга Министерства спорта Калининградской области — они уделяют самбо и дзюдо большое очень внимание».

Один из тех, кто победил на нынешнем отборочном этапе — 14-летний Леонид Стрелин из Гурьевска. Он занимается дзюдо и самбо с трех лет и теперь будет представлять калининградский спорт в финальной части Кубка пяти морей в Москве. На борьбу он настроен серьезно и готов усиленно тренироваться. «Многие элементы в дзюдо и самбо похожи, поэтому переключаться не сложно, — поделился он. — Главное — соблюдать правила».





Наталья Ищенко, Сергей Мкртчан, Максим Плечков



«Состав участников турнира сильный, потому что многие ребята — победители, есть обладатели первых мест, участники различных турниров. Ребята лучшие отбираются. Соответственно, надеемся, в финале они покажут яркие и хорошие результаты», — поделился тренер Сергей Мкртчан. Самых высоких результатов добивались и его воспитанники: свидетельство тому — удостоверение заслуженного тренера, которое ему вручили на открытии турнира «Кубок пяти морей».

«С большим удовольствием принял предложение президента Максима Плечкова об участии и поддержке турнира. Хотелось поддержать соревнование, борьбу мальчишек, видно, как у них горят глаза. Спасибо им самим и их родителям», — обратился к участникам глава компании «Трансэкопроект» (она также стала спонсором соревнований) Андрей Шуцкий.

А Сергей Лютаревич, председатель группы компаний «За Родину», которая с не меньшей готовностью откликнулась на призыв поддержать Кубок, напомнил известную поговорку: «Каким бы видом спорта ребята ни занимались, все равно в итоге получится самбо».

«У нас давно так говорят: чем бы ребенок ни занимался, главное — чтобы самбо», — поддержал его Максим Плечков. Их слова хоть и были шутливыми, но гордость за свое дело со стороны тех, кого объединяет этот вид спорта, отражают точно. И с ними были совершенно согласны участники «Кубка пяти морей», судя по эмоциям, царившим на ковре и вокруг него.





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