Открыта регистрация на «Зеленый марафон» Сбера

1 июня уже в 11-й раз калининградцы побегут «Зеленый марафон». В этом году впервые для всех желающих всерьез проверить свои силы организовали дистанцию в 10 км. Остался так же главный маршрут в 4,2 км и забеги для малышей и детей постарше на дистанции 100, 240 и 420 метров.

Победители поборются за ценные призы от партнеров праздника, а все зарегистрированные участники смогут попытать удачу в лотерее. Выиграть можно будет денежные сертификаты от «Бауцентра», велосипед от компании «Расцвет», абонементы на занятия различными видами спорта и много других приятных подарков.
И традиционно всем гостям на празднике будет чем заняться. Взрослые смогут получить консультации по правильному питанию, позаниматься разными видами спорта и йогой, познакомиться с новыми интересными площадками для отдыха в Калининградской области.

Дети будут играть в футбол, пробовать программировать, есть бесплатное мороженое и участвовать еще в десятках разных активностей на любой вкус.

Так же традиционно в этот день будет ярмарка и мастер-классы от благотворительного фонда «Верю в чудо». Все собранные деньги пойдут на помощь ребятам, которые столкнулись с тяжелыми заболеваниями.

Желающие принять участие в забеге могут зарегистрироваться на сайте марафона до 28 мая 
И всех калининградцев ждут 1 июня с 9 утра на стадионе «Ростех Арена».

Регистрация на сайте.

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