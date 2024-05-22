Пообедаем с Иммануилом Кантом?

В музее Кафедрального собора открыта мультимедийная экспозиция. Стол накрыт на восьмерых, на часах — век восемнадцатый. Гостеприимный дом на Принцессинштрассе собирает друзей — людей разных занятий, которых объединяет знакомство с одним из мудрейших представителей столетия.



Здесь и священник Васянский, и химик, ботаник Хаген, советник Шеффнер, сатирик Гаман, бургомистр фон Гиппель и торговец Грин. Они делятся новостями, преподносят хозяину дары и фантазируют о будущем. Лампе заботится о гостях, подавая суп, любимую Кантом треску, а в конце — соблазняется на пирожное. Кто заметит? Никому не интересна судьба сладостей, когда прямо под окнами играет оркестр.







Два обеда в доме самого знаменитого кенигсбержца инсценировал Кафедральный собор, выиграв в конкурсе Благотворительного фонда Владимира Потанина «Музей 4.0» 2 999 950 рублей. Деньги отправили на подготовку сценария, съемки спектакля и современное оборудование, позволившее переосмыслить предпоследний зал в новой экспозиции музея.

— Обед у Канта — проект уникальный, — говорит генеральный директор Благотворительного фонда Владимира Потанина Оксана Орачева. — Он про творчество. Про то, как история может оживать на наших глазах, как сложные темы можно представлять просто и понятно, языком современным, доступным молодому поколению. Когда мы говорим, что фонд поддерживает креативность и нестандартность, мы такие проекты и имеем в виду. Это что-то прорывное в музейной деятельности.

В основе сценария — факты и щепотка вымысла. Известно, например, что Кант не поддерживал разговоры о философии на своих обедах, но был открыт к любым другим темам. Их приятели и обсуждают: промышленную революцию, телефонную связь, искусственный интеллект и... яблоко Ньютона. Присутствуя за столом, можно узнать не только культурный контекст города в 18 веке, но и его окрестности: сад Сатургус и будущий Луизенваль, разбитый Гиппелем в бывшей усадьбе Поентера. Эффект участия в беседе усиливается благодаря тому, что наблюдать происходящее можно лишь сверху.

Экспозиция открыта каждый день с 10 до 19 часов. Билет можно купить на сайте Кафедрального собора. Не медлите: у Канта всегда все по расписанию (0+).

Государственное автономное учреждение Калининградской области «Кафедральный Собор». 236022, Калининград, Нарвская, 56. ОГРН 1023900597720